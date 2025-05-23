クォートセクション
通貨 / ADN
ADN: Advent Technologies Holdings Inc - Class A

3.37 USD 0.13 (4.01%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADNの今日の為替レートは、4.01%変化しました。日中、通貨は1あたり3.35の安値と3.54の高値で取引されました。

Advent Technologies Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.35 3.54
1年のレンジ
1.71 8.79
以前の終値
3.24
始値
3.39
買値
3.37
買値
3.67
安値
3.35
高値
3.54
出来高
567
1日の変化
4.01%
1ヶ月の変化
-19.38%
6ヶ月の変化
-20.33%
1年の変化
56.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K