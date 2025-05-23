QuotazioniSezioni
Valute / ADN
Tornare a Azioni

ADN: Advent Technologies Holdings Inc - Class A

3.27 USD 0.10 (2.97%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADN ha avuto una variazione del -2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.23 e ad un massimo di 3.45.

Segui le dinamiche di Advent Technologies Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADN News

Intervallo Giornaliero
3.23 3.45
Intervallo Annuale
1.71 8.79
Chiusura Precedente
3.37
Apertura
3.45
Bid
3.27
Ask
3.57
Minimo
3.23
Massimo
3.45
Volume
254
Variazione giornaliera
-2.97%
Variazione Mensile
-21.77%
Variazione Semestrale
-22.70%
Variazione Annuale
51.39%
21 settembre, domenica