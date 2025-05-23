Valute / ADN
ADN: Advent Technologies Holdings Inc - Class A
3.27 USD 0.10 (2.97%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADN ha avuto una variazione del -2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.23 e ad un massimo di 3.45.
Segui le dinamiche di Advent Technologies Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ADN News
- Advent Technologies riceve ordine di MEA da azienda di trasporti europea
- Advent Technologies receives MEA order from European transport firm
- Advent Technologies advances fuel cell technology for aviation
- Advent receives initial order for HT-PEM technology from energy firm
- Advent Technologies faces potential Nasdaq delisting, plans to appeal decision
- Advent Technologies partners with semiconductor firm for gas sensor development
- Advent supplies fuel cell tech for Stralis hydrogen aircraft
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
- Advent Technologies Receives Nasdaq Notice on Late Filing of its Form 10-Q
Intervallo Giornaliero
3.23 3.45
Intervallo Annuale
1.71 8.79
- Chiusura Precedente
- 3.37
- Apertura
- 3.45
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- Minimo
- 3.23
- Massimo
- 3.45
- Volume
- 254
- Variazione giornaliera
- -2.97%
- Variazione Mensile
- -21.77%
- Variazione Semestrale
- -22.70%
- Variazione Annuale
- 51.39%
21 settembre, domenica