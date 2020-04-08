Precision Arrows
- Indicadores
- Nervada Emeule Adams
- Versão: 1.1
- Atualizado: 11 dezembro 2025
- Ativações: 10
Precision Arrows – Sinais de Entrada Inteligentes com TP e SL Integrados
Precision Arrows é um poderoso indicador de trading desenvolvido para traders que exigem precisão, clareza e confiabilidade. Ele identifica sinais de compra e venda de alta probabilidade e gera automaticamente os níveis de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL), ajudando você a operar com disciplina e consistência em Forex, Índices, Criptomoedas e Índices Sintéticos.
O indicador combina detecção precisa de sinais, filtragem inteligente e um painel de tendências multi–temporal para oferecer uma solução completa e eficaz em qualquer condição de mercado.
OFERTA POR TEMPO LIMITADO
O indicador Precision Arrows está disponível por apenas US$ 75 com licença vitalícia (preço original US$ 199,99)
(oferta estendida)
IMPORTANTE: Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções e um bônus exclusivo.
Principais Recursos
Três Modos de Operação
Escolha entre os modos Scalping, Intermediário e Swing, de acordo com o seu estilo de trading. Cada modo ajusta automaticamente a sensibilidade dos sinais e os parâmetros de risco, garantindo desempenho ideal em diferentes condições de mercado.
Take Profit e Stop Loss Integrados
Cada sinal vem acompanhado de níveis pré-definidos de TP e SL, calculados com base na volatilidade e na estrutura do mercado. Isso assegura uma gestão consistente das operações e elimina decisões emocionais.
Painel de Tendências
Mantenha-se alinhado ao mercado com o painel integrado que exibe a direção da tendência em todos os timeframes até 4H. Confirme rapidamente se suas entradas estão em conformidade com a tendência principal.
Alertas em Tempo Real
Nunca perca uma oportunidade. Receba alertas instantâneos via janela pop-up, notificação push, som ou e-mail sempre que um novo sinal for gerado.
Algoritmo Sem Repaint
Todos os sinais permanecem fixos após serem gerados — sem repintar, sem alterações enganosas.
Timeframes Otimizados
Projetado para oferecer o melhor desempenho nos gráficos de 5 minutos (M5) e 15 minutos (M15), equilibrando frequência e precisão de sinais.
Como Funciona
O Precision Arrows utiliza um algoritmo avançado que analisa momentum, volatilidade e força direcional para identificar pontos de reversão ou continuidade de tendência.
O sistema valida cada sinal por meio de múltiplas camadas de filtragem antes de exibir uma seta acompanhada dos níveis correspondentes de TP e SL.
O painel integrado oferece uma visão clara das tendências em prazos maiores, permitindo que o trader alinhe suas entradas com a direção geral do mercado, garantindo maior consistência e resultados sólidos.
Por Que Escolher o Precision Arrows
-
Fornece sinais completos com TP e SL
-
Adapta-se a vários estilos de trading através de três modos
-
Funciona em Forex, Índices, Criptomoedas e Índices Sintéticos
-
Inclui painel de tendências multi–temporal para confirmação adicional
-
Não repinta e é fácil de usar, ideal tanto para iniciantes quanto profissionais
Configurações Recomendadas
-
Timeframes: M5 e M15
-
Ativos: Forex, Índices, Criptomoedas, Índices Sintéticos
-
Estilos de trading: Scalping, Intraday, Swing
Precision Arrows foi criado para traders que valorizam a precisão.
Com entradas claras, gestão automática de risco e rastreamento inteligente de tendências, ele oferece todas as ferramentas necessárias para executar operações de alta qualidade com confiança.
Opere com precisão. Opere com confiança. Opere com o Precision Arrows.