DualVector Sentinel EA

Motor de Negociação Adaptativo de Dupla Posição com Controle Inteligente de Risco

O DualVector Sentinel EA é um Expert Advisor desenvolvido profissionalmente, projetado para operar de forma consistente em diferentes condições de mercado, utilizando um modelo de execução com dupla posição e uma disciplina rigorosa de gestão de risco.

O EA avalia a estrutura de preço na abertura de cada novo candle, identifica o viés direcional utilizando o equilíbrio do Canal de Donchian e executa um par de posições dominante + contrária, com níveis de Stop-Loss e Take-Profit previamente definidos.

Todas as operações são abertas com parâmetros completos de risco definidos no momento da entrada — garantindo uma execução transparente, compatível com corretoras e sem modificações após a abertura da posição.

🔹 Lógica Principal de Negociação

As operações são avaliadas e executadas apenas em novos candles

O viés direcional é determinado pelo ponto médio do Canal de Donchian

Duas posições são abertas por sinal: Posição dominante alinhada com a direção do mercado Posição secundária atuando como contrapeso estatístico

Stop-Loss e Take-Profit são calculados com base na volatilidade via ATR

Sem trailing stop, sem modificações tardias, sem ambiguidades de execução

🔹 Proteção de Risco e Capital

Todas as operações são abertas com SL & TP predefinidos

Sistema integrado de monitoramento equity/balance (watchdog) para proteção contra condições anormais

Liquidação automática de posições se os limites de risco forem excedidos

Totalmente projetado para cumprir as regras de validação do MQL5 Market

🔹 Execução e Estabilidade

Compatível com contas do tipo Netting

Sem martingale, sem grid, sem média de posições

Sem dependência de hedge

Nenhuma modificação em posições abertas

Desenvolvido para execução robusta em corretoras e estabilidade de longo prazo

🔹 Painel Visual

Um painel limpo exibido no gráfico apresenta:

Símbolo ativo e timeframe

Número de posições abertas

Equity da conta, saldo e P/L flutuante

Status atual do EA e última ação executada

Isso garante total transparência sem interferir na execução.

🔹 Uso Recomendado

Projetado para operar em múltiplos símbolos

Pode ser otimizado por instrumento e timeframe

Especialmente adequado para instrumentos voláteis

(ex.: OURO, índices, principais pares de moedas)

Melhores resultados são obtidos após otimização de parâmetros por símbolo

⚠️ Aviso Importante

Este Expert Advisor é uma ferramenta de negociação, não uma garantia de lucro.

Resultados históricos e testes no Strategy Tester não garantem retornos futuros.

Uma gestão de risco adequada e otimização de parâmetros são fortemente recomendadas antes de operar em conta real.