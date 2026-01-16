DualVector Sentinel EA
DualVector Sentinel EA
Motor de Negociação Adaptativo de Dupla Posição com Controle Inteligente de Risco
O DualVector Sentinel EA é um Expert Advisor desenvolvido profissionalmente, projetado para operar de forma consistente em diferentes condições de mercado, utilizando um modelo de execução com dupla posição e uma disciplina rigorosa de gestão de risco.
O EA avalia a estrutura de preço na abertura de cada novo candle, identifica o viés direcional utilizando o equilíbrio do Canal de Donchian e executa um par de posições dominante + contrária, com níveis de Stop-Loss e Take-Profit previamente definidos.
Todas as operações são abertas com parâmetros completos de risco definidos no momento da entrada — garantindo uma execução transparente, compatível com corretoras e sem modificações após a abertura da posição.
🔹 Lógica Principal de Negociação
-
As operações são avaliadas e executadas apenas em novos candles
-
O viés direcional é determinado pelo ponto médio do Canal de Donchian
-
Duas posições são abertas por sinal:
-
Posição dominante alinhada com a direção do mercado
-
Posição secundária atuando como contrapeso estatístico
-
-
Stop-Loss e Take-Profit são calculados com base na volatilidade via ATR
-
Sem trailing stop, sem modificações tardias, sem ambiguidades de execução
🔹 Proteção de Risco e Capital
-
Todas as operações são abertas com SL & TP predefinidos
-
Sistema integrado de monitoramento equity/balance (watchdog) para proteção contra condições anormais
-
Liquidação automática de posições se os limites de risco forem excedidos
-
Totalmente projetado para cumprir as regras de validação do MQL5 Market
🔹 Execução e Estabilidade
-
Compatível com contas do tipo Netting
-
Sem martingale, sem grid, sem média de posições
-
Sem dependência de hedge
-
Nenhuma modificação em posições abertas
-
Desenvolvido para execução robusta em corretoras e estabilidade de longo prazo
🔹 Painel Visual
Um painel limpo exibido no gráfico apresenta:
-
Símbolo ativo e timeframe
-
Número de posições abertas
-
Equity da conta, saldo e P/L flutuante
-
Status atual do EA e última ação executada
Isso garante total transparência sem interferir na execução.
🔹 Uso Recomendado
-
Projetado para operar em múltiplos símbolos
-
Pode ser otimizado por instrumento e timeframe
-
Especialmente adequado para instrumentos voláteis
(ex.: OURO, índices, principais pares de moedas)
-
Melhores resultados são obtidos após otimização de parâmetros por símbolo
⚠️ Aviso Importante
Este Expert Advisor é uma ferramenta de negociação, não uma garantia de lucro.
Resultados históricos e testes no Strategy Tester não garantem retornos futuros.
Uma gestão de risco adequada e otimização de parâmetros são fortemente recomendadas antes de operar em conta real.