DualVector Sentinel EA
- 专家
- Bero Abdullah Skaf
- 版本: 3.30
- 激活: 5
自适应双重仓位交易引擎，具备智能风险控制
DualVector Sentinel EA 是一款专业级专家顾问（EA），采用双重仓位执行模型与严格的风险纪律，旨在在不断变化的市场环境中实现稳定、可持续的交易表现。
该 EA 在每根新K线开盘时评估价格结构，通过唐奇安通道（Donchian Channel）的均衡位置识别市场方向，并同时部署“主导仓位 + 对冲统计仓位”的组合，所有交易在入场时即预先设定止损（SL）与止盈（TP），确保执行透明、合规，且不进行事后修改。
🔹 核心交易逻辑
-
仅在新K线形成时评估并执行交易
-
使用唐奇安通道中轴判断市场方向偏向
-
每个信号同时开启两笔仓位：
-
顺应市场方向的主导仓位
-
作为统计平衡的辅助仓位
-
-
止损与止盈基于 ATR 波动率动态计算
-
无移动止损、无延迟修改、无执行歧义
🔹 风险与资金保护
-
所有交易在开仓时即设定完整的 SL 与 TP
-
内置权益 / 余额监控机制，应对异常市场状况
-
当风险阈值被触发时自动强制平仓
-
完全符合 MQL5 Market 的审核与验证规则
🔹 执行机制与稳定性
-
兼容净额账户（Netting Account）
-
不使用马丁格尔、不使用网格、不进行加仓摊平
-
不依赖对冲机制
-
不对已开启仓位进行修改
-
专为稳定的券商执行与长期运行而设计
🔹 可视化仪表盘
图表上的简洁仪表盘实时显示：
-
当前交易品种与时间周期
-
当前持仓数量
-
账户权益、余额及浮动盈亏
-
EA 当前状态与最近一次操作
在不干扰交易执行的前提下，提供完全透明的信息展示。
🔹 推荐使用方式
-
支持多品种交易
-
可针对不同品种与周期进行参数优化
-
特别适合高波动品种（如：黄金、指数、主要外汇货币对）
-
每个交易品种单独优化参数可获得最佳效果
⚠️ 重要声明
本专家顾问仅作为交易工具使用，并不保证盈利。
历史回测结果及策略测试表现并不能保证未来收益。
在进行真实账户交易前，强烈建议进行充分的风险管理设置与参数优化。