DualVector Sentinel EA

自适应双重仓位交易引擎，具备智能风险控制

DualVector Sentinel EA 是一款专业级专家顾问（EA），采用双重仓位执行模型与严格的风险纪律，旨在在不断变化的市场环境中实现稳定、可持续的交易表现。

该 EA 在每根新K线开盘时评估价格结构，通过唐奇安通道（Donchian Channel）的均衡位置识别市场方向，并同时部署“主导仓位 + 对冲统计仓位”的组合，所有交易在入场时即预先设定止损（SL）与止盈（TP），确保执行透明、合规，且不进行事后修改。

🔹 核心交易逻辑

仅在新K线形成时评估并执行交易

使用唐奇安通道中轴判断市场方向偏向

每个信号同时开启两笔仓位： 顺应市场方向的主导仓位 作为统计平衡的辅助仓位

止损与止盈基于 ATR 波动率动态计算

无移动止损、无延迟修改、无执行歧义

🔹 风险与资金保护

所有交易在开仓时即设定完整的 SL 与 TP

内置权益 / 余额监控机制，应对异常市场状况

当风险阈值被触发时自动强制平仓

完全符合 MQL5 Market 的审核与验证规则

🔹 执行机制与稳定性

兼容净额账户（Netting Account）

不使用马丁格尔、不使用网格、不进行加仓摊平

不依赖对冲机制

不对已开启仓位进行修改

专为稳定的券商执行与长期运行而设计

🔹 可视化仪表盘

图表上的简洁仪表盘实时显示：

当前交易品种与时间周期

当前持仓数量

账户权益、余额及浮动盈亏

EA 当前状态与最近一次操作

在不干扰交易执行的前提下，提供完全透明的信息展示。

🔹 推荐使用方式

支持多品种交易

可针对不同品种与周期进行参数优化

特别适合高波动品种（如：黄金、指数、主要外汇货币对）

每个交易品种单独优化参数可获得最佳效果

⚠️ 重要声明

本专家顾问仅作为交易工具使用，并不保证盈利。

历史回测结果及策略测试表现并不能保证未来收益。

在进行真实账户交易前，强烈建议进行充分的风险管理设置与参数优化。