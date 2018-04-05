DualVector Sentinel EA

Moteur de trading adaptatif à double position avec contrôle intelligent du risque

DualVector Sentinel EA est un Expert Advisor conçu professionnellement pour fonctionner de manière cohérente dans des conditions de marché changeantes, en utilisant un modèle d’exécution à double position et une discipline de risque stricte.

L’EA analyse la structure des prix à l’ouverture de chaque nouvelle bougie, détermine la direction du marché via l’équilibre du canal de Donchian et ouvre une paire de positions dominante et contre-directionnelle avec des niveaux de stop-loss et take-profit prédéfinis.

Toutes les positions sont ouvertes avec des paramètres de risque entièrement définis dès l’entrée, garantissant une exécution transparente et conforme aux courtiers, sans modification ultérieure.

🔹 Logique de trading principale

Les trades sont évalués et exécutés uniquement à l’ouverture d’une nouvelle bougie

Le biais directionnel est défini par le point médian du canal de Donchian

Deux positions par signal : Position dominante alignée avec la tendance Position secondaire servant de contre-équilibre statistique

Stop-loss et take-profit basés sur la volatilité ATR

Aucun trailing stop, aucune modification retardée, aucune ambiguïté d’exécution

🔹 Gestion du risque et protection du capital

Tous les trades sont ouverts avec SL & TP prédéfinis

Watchdog intégré equity/balance contre les conditions anormales

Liquidation automatique des positions si les seuils de risque sont dépassés

Entièrement conforme aux règles de validation du Marché MQL5

🔹 Exécution et stabilité

Compatible avec les comptes Netting

Aucun martingale, aucune grille, aucun moyennage

Aucune dépendance au hedging

Aucune modification des positions ouvertes

Conçu pour une exécution robuste et une stabilité à long terme

🔹 Tableau de bord visuel

Un tableau de bord clair affiche :

Le symbole et l’unité de temps actifs

Le nombre de positions ouvertes

L’equity, le solde et le P/L flottant

L’état actuel de l’EA et la dernière action

🔹 Utilisation recommandée

Fonctionne sur plusieurs instruments

Optimisable par symbole et timeframe

Idéal pour les marchés volatils (GOLD, indices, principales paires FX)

Résultats optimaux après optimisation des paramètres

⚠️ Avertissement important

Cet Expert Advisor est un outil de trading et ne garantit aucun profit.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Une gestion rigoureuse du risque et une optimisation préalable sont fortement recommandées.