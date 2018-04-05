DualVector Sentinel EA
- Experts
- Bero Abdullah Skaf
- Versione: 3.30
- Attivazioni: 5
DualVector Sentinel EA
Motore di trading adattivo a doppia posizione con controllo intelligente del rischio
DualVector Sentinel EA è un Expert Advisor progettato professionalmente per operare in modo coerente in condizioni di mercato variabili, utilizzando un modello di esecuzione a doppia posizione e una rigorosa disciplina di rischio.
L’EA analizza la struttura dei prezzi all’apertura di ogni nuova candela, identifica il bias direzionale tramite l’equilibrio del Canale di Donchian e apre una coppia di posizioni (dominante + contro-trend) con stop-loss e take-profit predefiniti.
Tutte le operazioni vengono aperte con parametri di rischio completamente definiti all’ingresso, garantendo un’esecuzione trasparente e conforme al broker, senza modifiche successive.
🔹 Logica di trading principale
-
Le operazioni vengono valutate ed eseguite solo su nuove candele
-
Il bias direzionale è determinato dal punto medio del Canale di Donchian
-
Due posizioni per ogni segnale:
-
Posizione dominante in linea con il mercato
-
Posizione secondaria come controbilanciamento statistico
-
-
Stop-loss e take-profit basati sulla volatilità ATR
-
Nessun trailing stop, nessuna modifica ritardata, nessuna ambiguità di esecuzione
🔹 Protezione del rischio e del capitale
-
Tutte le operazioni hanno SL & TP predefiniti
-
Watchdog equity/balance integrato contro condizioni anomale
-
Liquidazione automatica delle posizioni al superamento dei limiti di rischio
-
Pienamente conforme alle regole di validazione del Market MQL5
🔹 Esecuzione e stabilità
-
Compatibile con account Netting
-
Nessun martingale, nessuna griglia, nessun averaging
-
Nessuna dipendenza dall’hedging
-
Nessuna modifica delle posizioni aperte
-
Progettato per un’esecuzione robusta e stabilità a lungo termine
🔹 Dashboard visiva
Una dashboard chiara mostra:
-
Simbolo e timeframe attivi
-
Numero di posizioni aperte
-
Equity, saldo e P/L flottante
-
Stato attuale dell’EA e ultima azione
🔹 Utilizzo consigliato
-
Utilizzabile su più strumenti
-
Ottimizzabile per simbolo e timeframe
-
Particolarmente adatto a mercati volatili (GOLD, indici, principali coppie FX)
-
Migliori risultati dopo un’adeguata ottimizzazione dei parametri
⚠️ Avviso importante
Questo Expert Advisor è uno strumento di trading, non una garanzia di profitto.
Le performance storiche non garantiscono risultati futuri.
Si raccomandano una corretta gestione del rischio e un’ottimizzazione prima del trading live.