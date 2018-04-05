DualVector Sentinel EA

DualVector Sentinel EA
Motore di trading adattivo a doppia posizione con controllo intelligente del rischio

DualVector Sentinel EA è un Expert Advisor progettato professionalmente per operare in modo coerente in condizioni di mercato variabili, utilizzando un modello di esecuzione a doppia posizione e una rigorosa disciplina di rischio.

L’EA analizza la struttura dei prezzi all’apertura di ogni nuova candela, identifica il bias direzionale tramite l’equilibrio del Canale di Donchian e apre una coppia di posizioni (dominante + contro-trend) con stop-loss e take-profit predefiniti.
Tutte le operazioni vengono aperte con parametri di rischio completamente definiti all’ingresso, garantendo un’esecuzione trasparente e conforme al broker, senza modifiche successive.

🔹 Logica di trading principale

  • Le operazioni vengono valutate ed eseguite solo su nuove candele

  • Il bias direzionale è determinato dal punto medio del Canale di Donchian

  • Due posizioni per ogni segnale:

    • Posizione dominante in linea con il mercato

    • Posizione secondaria come controbilanciamento statistico

  • Stop-loss e take-profit basati sulla volatilità ATR

  • Nessun trailing stop, nessuna modifica ritardata, nessuna ambiguità di esecuzione

🔹 Protezione del rischio e del capitale

  • Tutte le operazioni hanno SL & TP predefiniti

  • Watchdog equity/balance integrato contro condizioni anomale

  • Liquidazione automatica delle posizioni al superamento dei limiti di rischio

  • Pienamente conforme alle regole di validazione del Market MQL5

🔹 Esecuzione e stabilità

  • Compatibile con account Netting

  • Nessun martingale, nessuna griglia, nessun averaging

  • Nessuna dipendenza dall’hedging

  • Nessuna modifica delle posizioni aperte

  • Progettato per un’esecuzione robusta e stabilità a lungo termine

🔹 Dashboard visiva
Una dashboard chiara mostra:

  • Simbolo e timeframe attivi

  • Numero di posizioni aperte

  • Equity, saldo e P/L flottante

  • Stato attuale dell’EA e ultima azione

🔹 Utilizzo consigliato

  • Utilizzabile su più strumenti

  • Ottimizzabile per simbolo e timeframe

  • Particolarmente adatto a mercati volatili (GOLD, indici, principali coppie FX)

  • Migliori risultati dopo un’adeguata ottimizzazione dei parametri

⚠️ Avviso importante
Questo Expert Advisor è uno strumento di trading, non una garanzia di profitto.
Le performance storiche non garantiscono risultati futuri.
Si raccomandano una corretta gestione del rischio e un’ottimizzazione prima del trading live.


