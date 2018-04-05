DualVector Sentinel EA
- Эксперты
- Bero Abdullah Skaf
- Версия: 3.30
- Активации: 5
DualVector Sentinel EA
Адаптивный торговый движок с двойной позицией и интеллектуальным контролем риска
DualVector Sentinel EA — это профессионально разработанный экспертный советник, предназначенный для стабильной работы в изменяющихся рыночных условиях с использованием модели двойного открытия позиций и строгой риск-дисциплины.
Советник анализирует структуру цены при открытии каждой новой свечи, определяет направление рынка с помощью равновесия канала Дончиана и открывает пару позиций (основную и контр-позицию) с заранее заданными уровнями Stop-Loss и Take-Profit.
Все сделки открываются с полностью определёнными параметрами риска — без последующих изменений, что обеспечивает прозрачное и соответствующее требованиям брокера исполнение.
🔹 Основная торговая логика
-
Сделки анализируются и открываются только на новых свечах
-
Направление определяется по средней линии канала Дончиана
-
По каждому сигналу открываются две позиции:
-
Основная позиция по направлению рынка
-
Вторая позиция как статистический противовес
-
-
Stop-Loss и Take-Profit рассчитываются на основе ATR-волатильности
-
Без трейлинг-стопов, без отложенных модификаций, без неопределённости исполнения
🔹 Контроль риска и защита капитала
-
Все сделки имеют заранее заданные SL и TP
-
Встроенный watchdog equity/balance для защиты от аномальных условий
-
Автоматическое закрытие позиций при превышении лимитов риска
-
Полное соответствие правилам валидации MQL5 Market
🔹 Исполнение и стабильность
-
Совместим с Netting-счетами
-
Без мартингейла, без сеток, без усреднения
-
Без зависимости от хеджирования
-
Без изменения открытых позиций
-
Разработан для надёжного исполнения и долгосрочной стабильности
🔹 Визуальная панель
Информационная панель отображает:
-
Активный символ и таймфрейм
-
Количество открытых позиций
-
Equity, баланс и плавающую прибыль/убыток
-
Текущий статус EA и последнее действие
🔹 Рекомендации по использованию
-
Подходит для торговли несколькими инструментами
-
Оптимизируется под каждый инструмент и таймфрейм
-
Особенно эффективен на волатильных рынках (GOLD, индексы, основные FX-пары)
-
Лучшие результаты достигаются после оптимизации параметров
⚠️ Важное уведомление
Данный экспертный советник является торговым инструментом и не гарантирует прибыль.
Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.
Перед реальной торговлей настоятельно рекомендуется оптимизация и управление рисками.