DualVector Sentinel EA

DualVector Sentinel EA
Адаптивный торговый движок с двойной позицией и интеллектуальным контролем риска

DualVector Sentinel EA — это профессионально разработанный экспертный советник, предназначенный для стабильной работы в изменяющихся рыночных условиях с использованием модели двойного открытия позиций и строгой риск-дисциплины.

Советник анализирует структуру цены при открытии каждой новой свечи, определяет направление рынка с помощью равновесия канала Дончиана и открывает пару позиций (основную и контр-позицию) с заранее заданными уровнями Stop-Loss и Take-Profit.
Все сделки открываются с полностью определёнными параметрами риска — без последующих изменений, что обеспечивает прозрачное и соответствующее требованиям брокера исполнение.

🔹 Основная торговая логика

  • Сделки анализируются и открываются только на новых свечах

  • Направление определяется по средней линии канала Дончиана

  • По каждому сигналу открываются две позиции:

    • Основная позиция по направлению рынка

    • Вторая позиция как статистический противовес

  • Stop-Loss и Take-Profit рассчитываются на основе ATR-волатильности

  • Без трейлинг-стопов, без отложенных модификаций, без неопределённости исполнения

🔹 Контроль риска и защита капитала

  • Все сделки имеют заранее заданные SL и TP

  • Встроенный watchdog equity/balance для защиты от аномальных условий

  • Автоматическое закрытие позиций при превышении лимитов риска

  • Полное соответствие правилам валидации MQL5 Market

🔹 Исполнение и стабильность

  • Совместим с Netting-счетами

  • Без мартингейла, без сеток, без усреднения

  • Без зависимости от хеджирования

  • Без изменения открытых позиций

  • Разработан для надёжного исполнения и долгосрочной стабильности

🔹 Визуальная панель
Информационная панель отображает:

  • Активный символ и таймфрейм

  • Количество открытых позиций

  • Equity, баланс и плавающую прибыль/убыток

  • Текущий статус EA и последнее действие

🔹 Рекомендации по использованию

  • Подходит для торговли несколькими инструментами

  • Оптимизируется под каждый инструмент и таймфрейм

  • Особенно эффективен на волатильных рынках (GOLD, индексы, основные FX-пары)

  • Лучшие результаты достигаются после оптимизации параметров

⚠️ Важное уведомление
Данный экспертный советник является торговым инструментом и не гарантирует прибыль.
Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.
Перед реальной торговлей настоятельно рекомендуется оптимизация и управление рисками.


