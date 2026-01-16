DualVector Sentinel EA
- Asesores Expertos
- Bero Abdullah Skaf
- Versión: 3.30
- Activaciones: 5
Motor de trading adaptativo de doble posición con control inteligente del riesgo
DualVector Sentinel EA es un Expert Advisor diseñado profesionalmente para operar de forma consistente en condiciones de mercado cambiantes, utilizando un modelo de ejecución de doble posición y una estricta disciplina de riesgo.
El EA analiza la estructura del precio al inicio de cada nueva vela, determina el sesgo direccional mediante el equilibrio del Canal de Donchian y abre un par de posiciones (dominante y contraria) con niveles de stop-loss y take-profit predefinidos.
Todas las operaciones se abren con parámetros de riesgo completamente definidos desde la entrada, garantizando una ejecución transparente y compatible con el bróker, sin modificaciones posteriores.
🔹 Lógica principal de trading
-
Las operaciones se evalúan y ejecutan únicamente en nuevas velas
-
El sesgo direccional se determina por el punto medio del Canal de Donchian
-
Dos posiciones por señal:
-
Posición dominante alineada con el mercado
-
Posición secundaria como contrapeso estadístico
-
-
Stop-loss y take-profit calculados con volatilidad basada en ATR
-
Sin trailing stops, sin modificaciones tardías, sin ambigüedad en la ejecución
🔹 Gestión del riesgo y protección del capital
-
Todas las operaciones incluyen SL y TP predefinidos
-
Watchdog integrado equity/balance contra condiciones anormales
-
Cierre automático de posiciones si se superan los límites de riesgo
-
Totalmente compatible con las normas de validación del Market MQL5
🔹 Ejecución y estabilidad
-
Compatible con cuentas Netting
-
Sin martingala, sin grid, sin promediado
-
Sin dependencia de hedging
-
Sin modificación de posiciones abiertas
-
Diseñado para una ejecución robusta y estabilidad a largo plazo
🔹 Panel visual
Un panel claro en el gráfico muestra:
-
Símbolo y marco temporal activos
-
Número de posiciones abiertas
-
Equity, balance y P/L flotante
-
Estado actual del EA y última acción
🔹 Uso recomendado
-
Diseñado para múltiples instrumentos
-
Optimizable por símbolo y timeframe
-
Especialmente adecuado para mercados volátiles (GOLD, índices, principales pares FX)
-
Mejores resultados tras optimización de parámetros
⚠️ Aviso importante
Este Expert Advisor es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.
Los resultados históricos no garantizan rendimientos futuros.
Se recomienda una correcta gestión del riesgo y optimización antes de operar en real.