DualVector Sentinel EA

Motor de trading adaptativo de doble posición con control inteligente del riesgo

DualVector Sentinel EA es un Expert Advisor diseñado profesionalmente para operar de forma consistente en condiciones de mercado cambiantes, utilizando un modelo de ejecución de doble posición y una estricta disciplina de riesgo.

El EA analiza la estructura del precio al inicio de cada nueva vela, determina el sesgo direccional mediante el equilibrio del Canal de Donchian y abre un par de posiciones (dominante y contraria) con niveles de stop-loss y take-profit predefinidos.

Todas las operaciones se abren con parámetros de riesgo completamente definidos desde la entrada, garantizando una ejecución transparente y compatible con el bróker, sin modificaciones posteriores.

🔹 Lógica principal de trading

Las operaciones se evalúan y ejecutan únicamente en nuevas velas

El sesgo direccional se determina por el punto medio del Canal de Donchian

Dos posiciones por señal: Posición dominante alineada con el mercado Posición secundaria como contrapeso estadístico

Stop-loss y take-profit calculados con volatilidad basada en ATR

Sin trailing stops, sin modificaciones tardías, sin ambigüedad en la ejecución

🔹 Gestión del riesgo y protección del capital

Todas las operaciones incluyen SL y TP predefinidos

Watchdog integrado equity/balance contra condiciones anormales

Cierre automático de posiciones si se superan los límites de riesgo

Totalmente compatible con las normas de validación del Market MQL5

🔹 Ejecución y estabilidad

Compatible con cuentas Netting

Sin martingala, sin grid, sin promediado

Sin dependencia de hedging

Sin modificación de posiciones abiertas

Diseñado para una ejecución robusta y estabilidad a largo plazo

🔹 Panel visual

Un panel claro en el gráfico muestra:

Símbolo y marco temporal activos

Número de posiciones abiertas

Equity, balance y P/L flotante

Estado actual del EA y última acción

🔹 Uso recomendado

Diseñado para múltiples instrumentos

Optimizable por símbolo y timeframe

Especialmente adecuado para mercados volátiles (GOLD, índices, principales pares FX)

Mejores resultados tras optimización de parámetros

⚠️ Aviso importante

Este Expert Advisor es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.

Los resultados históricos no garantizan rendimientos futuros.

Se recomienda una correcta gestión del riesgo y optimización antes de operar en real.