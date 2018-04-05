DualVector Sentinel EA

Akıllı Risk Kontrolüne Sahip Uyarlanabilir Çift Pozisyonlu İşlem Motoru

DualVector Sentinel EA, değişen piyasa koşulları altında tutarlı şekilde çalışmak üzere tasarlanmış, çift pozisyonlu yürütme modeli ve katı risk disiplini kullanan profesyonelce geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır.

EA, her yeni mumun açılışında fiyat yapısını analiz eder, Donchian Channel dengesi kullanarak yönsel eğilimi belirler ve önceden tanımlanmış zarar durdur (Stop-Loss) ve kâr al (Take-Profit) seviyelerine sahip baskın + karşıt pozisyon çiftini devreye alır.

Tüm işlemler, giriş anında tam risk parametreleriyle açılır — bu sayede işlem sonrası herhangi bir değişiklik yapılmadan, şeffaf ve aracı kurum uyumlu bir yürütme sağlanır.

🔹 Temel İşlem Mantığı

İşlemler yalnızca yeni mumlarda değerlendirilir ve yürütülür

Yönsel eğilim, Donchian Channel orta noktası kullanılarak belirlenir

Her sinyalde iki pozisyon açılır: Piyasa yönüyle uyumlu baskın pozisyon İstatistiksel denge sağlayan ikincil (karşıt) pozisyon

Stop-Loss ve Take-Profit seviyeleri ATR tabanlı volatilite ile hesaplanır

Trailing stop yok, gecikmeli değişiklik yok, yürütme belirsizliği yok

🔹 Risk ve Sermaye Koruması

Tüm işlemler önceden tanımlanmış SL & TP ile açılır

Anormal durumlara karşı entegre özsermaye/bakiye izleme (watchdog) sistemi

Risk eşikleri aşıldığında otomatik pozisyon kapatma

MQL5 Market doğrulama kurallarıyla tamamen uyumludur

🔹 Yürütme ve Stabilite

Netting hesaplarla uyumludur

Martingale yok, grid yok, ortalama düşürme yok

Hedging bağımlılığı yok

Açık pozisyonlarda sonradan değişiklik yapılmaz

Güçlü aracı kurum yürütmesi ve uzun vadeli stabilite için tasarlanmıştır

🔹 Görsel Kontrol Paneli

Grafik üzerindeki sade kontrol paneli şunları gösterir:

Aktif sembol ve zaman dilimi

Açık pozisyon sayısı

Hesap özsermayesi, bakiye ve açık P/L

EA’nın mevcut durumu ve son işlemi

Bu yapı, yürütmeye müdahale etmeden tam şeffaflık sağlar.

🔹 Önerilen Kullanım

Çoklu sembollerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır

Enstrüman ve zaman dilimi bazında optimize edilebilir

Özellikle yüksek volatiliteye sahip enstrümanlar için uygundur

(ör. ALTIN, endeksler, majör döviz çiftleri)

En iyi sonuçlar, sembol bazlı parametre optimizasyonu sonrası elde edilir

⚠️ Önemli Uyarı

Bu Expert Advisor bir işlem aracıdır, kâr garantisi değildir.

Geçmiş performans ve strateji test sonuçları, gelecekteki getirileri garanti etmez.

Canlı işlemlere geçmeden önce doğru risk yönetimi ve parametre optimizasyonu şiddetle tavsiye edilir.