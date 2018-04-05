DualVector Sentinel EA
- Uzman Danışmanlar
- Bero Abdullah Skaf
- Sürüm: 3.30
- Etkinleştirmeler: 5
DualVector Sentinel EA
Akıllı Risk Kontrolüne Sahip Uyarlanabilir Çift Pozisyonlu İşlem Motoru
DualVector Sentinel EA, değişen piyasa koşulları altında tutarlı şekilde çalışmak üzere tasarlanmış, çift pozisyonlu yürütme modeli ve katı risk disiplini kullanan profesyonelce geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır.
EA, her yeni mumun açılışında fiyat yapısını analiz eder, Donchian Channel dengesi kullanarak yönsel eğilimi belirler ve önceden tanımlanmış zarar durdur (Stop-Loss) ve kâr al (Take-Profit) seviyelerine sahip baskın + karşıt pozisyon çiftini devreye alır.
Tüm işlemler, giriş anında tam risk parametreleriyle açılır — bu sayede işlem sonrası herhangi bir değişiklik yapılmadan, şeffaf ve aracı kurum uyumlu bir yürütme sağlanır.
🔹 Temel İşlem Mantığı
-
İşlemler yalnızca yeni mumlarda değerlendirilir ve yürütülür
-
Yönsel eğilim, Donchian Channel orta noktası kullanılarak belirlenir
-
Her sinyalde iki pozisyon açılır:
-
Piyasa yönüyle uyumlu baskın pozisyon
-
İstatistiksel denge sağlayan ikincil (karşıt) pozisyon
-
-
Stop-Loss ve Take-Profit seviyeleri ATR tabanlı volatilite ile hesaplanır
-
Trailing stop yok, gecikmeli değişiklik yok, yürütme belirsizliği yok
🔹 Risk ve Sermaye Koruması
-
Tüm işlemler önceden tanımlanmış SL & TP ile açılır
-
Anormal durumlara karşı entegre özsermaye/bakiye izleme (watchdog) sistemi
-
Risk eşikleri aşıldığında otomatik pozisyon kapatma
-
MQL5 Market doğrulama kurallarıyla tamamen uyumludur
🔹 Yürütme ve Stabilite
-
Netting hesaplarla uyumludur
-
Martingale yok, grid yok, ortalama düşürme yok
-
Hedging bağımlılığı yok
-
Açık pozisyonlarda sonradan değişiklik yapılmaz
-
Güçlü aracı kurum yürütmesi ve uzun vadeli stabilite için tasarlanmıştır
🔹 Görsel Kontrol Paneli
Grafik üzerindeki sade kontrol paneli şunları gösterir:
-
Aktif sembol ve zaman dilimi
-
Açık pozisyon sayısı
-
Hesap özsermayesi, bakiye ve açık P/L
-
EA’nın mevcut durumu ve son işlemi
Bu yapı, yürütmeye müdahale etmeden tam şeffaflık sağlar.
🔹 Önerilen Kullanım
-
Çoklu sembollerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır
-
Enstrüman ve zaman dilimi bazında optimize edilebilir
-
Özellikle yüksek volatiliteye sahip enstrümanlar için uygundur
(ör. ALTIN, endeksler, majör döviz çiftleri)
-
En iyi sonuçlar, sembol bazlı parametre optimizasyonu sonrası elde edilir
⚠️ Önemli Uyarı
Bu Expert Advisor bir işlem aracıdır, kâr garantisi değildir.
Geçmiş performans ve strateji test sonuçları, gelecekteki getirileri garanti etmez.
Canlı işlemlere geçmeden önce doğru risk yönetimi ve parametre optimizasyonu şiddetle tavsiye edilir.