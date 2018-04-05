DualVector Sentinel EA
- Experten
- Bero Abdullah Skaf
- Version: 3.30
- Aktivierungen: 5
DualVector Sentinel EA
Adaptiver Dual-Positions-Trading-Engine mit intelligenter Risikokontrolle
DualVector Sentinel EA ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für einen konsistenten Betrieb unter wechselnden Marktbedingungen ausgelegt ist. Er nutzt ein Dual-Positions-Ausführungsmodell in Kombination mit strenger Risikodisziplin.
Der EA analysiert die Preisstruktur beim Eröffnen jeder neuen Kerze, bestimmt die Marktrichtung anhand des Donchian-Channel-Gleichgewichts und eröffnet ein Paar aus dominanter und gegenläufiger Position mit vordefiniertem Stop-Loss und Take-Profit.
Alle Trades werden mit vollständig definierten Risikoparametern eröffnet – für transparente, brokerkonforme Ausführung ohne nachträgliche Änderungen.
🔹 Kernlogik des Tradings
-
Trades werden ausschließlich bei neuen Kerzen bewertet und ausgeführt
-
Die Richtungsbestimmung erfolgt über den Mittelpunkt des Donchian Channels
-
Pro Signal werden zwei Positionen eröffnet:
-
Dominante Position in Marktrichtung
-
Sekundäre Position als statistischer Gegenausgleich
-
-
Stop-Loss und Take-Profit basieren auf ATR-Volatilität
-
Keine Trailing Stops, keine verzögerten Modifikationen, keine Ausführungsunklarheiten
🔹 Risiko- & Kapitalschutz
-
Alle Trades werden mit vordefiniertem SL & TP eröffnet
-
Integrierter Equity-/Balance-Watchdog zum Schutz vor abnormalen Marktbedingungen
-
Automatische Positionsliquidation bei Überschreitung der Risikoschwellen
-
Vollständig konform mit den MQL5-Market-Validierungsregeln
🔹 Ausführung & Stabilität
-
Kompatibel mit Netting-Konten
-
Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging
-
Keine Hedging-Abhängigkeit
-
Keine Modifikation offener Positionen
-
Entwickelt für robuste Broker-Ausführung und langfristige Stabilität
🔹 Visuelles Dashboard
Ein übersichtliches On-Chart-Dashboard zeigt:
-
Aktives Symbol und Zeitrahmen
-
Anzahl offener Positionen
-
Kontoequity, Kontostand und laufenden Gewinn/Verlust
-
Aktuellen EA-Status und letzte Aktion
🔹 Empfohlene Nutzung
-
Für mehrere Symbole geeignet
-
Pro Instrument und Zeitrahmen optimierbar
-
Besonders geeignet für volatile Märkte (z. B. GOLD, Indizes, Major-FX-Paare)
-
Beste Ergebnisse nach individueller Parameteroptimierung
⚠️ Wichtiger Hinweis
Dieser Expert Advisor ist ein Handelswerkzeug und keine Gewinngarantie.
Vergangene Ergebnisse und Strategietests garantieren keine zukünftigen Erträge.
Sorgfältiges Risikomanagement und Parameteroptimierung werden vor dem Live-Handel dringend empfohlen.