DualVector Sentinel EA

Adaptiver Dual-Positions-Trading-Engine mit intelligenter Risikokontrolle

DualVector Sentinel EA ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für einen konsistenten Betrieb unter wechselnden Marktbedingungen ausgelegt ist. Er nutzt ein Dual-Positions-Ausführungsmodell in Kombination mit strenger Risikodisziplin.

Der EA analysiert die Preisstruktur beim Eröffnen jeder neuen Kerze, bestimmt die Marktrichtung anhand des Donchian-Channel-Gleichgewichts und eröffnet ein Paar aus dominanter und gegenläufiger Position mit vordefiniertem Stop-Loss und Take-Profit.

Alle Trades werden mit vollständig definierten Risikoparametern eröffnet – für transparente, brokerkonforme Ausführung ohne nachträgliche Änderungen.

🔹 Kernlogik des Tradings

Trades werden ausschließlich bei neuen Kerzen bewertet und ausgeführt

Die Richtungsbestimmung erfolgt über den Mittelpunkt des Donchian Channels

Pro Signal werden zwei Positionen eröffnet: Dominante Position in Marktrichtung Sekundäre Position als statistischer Gegenausgleich

Stop-Loss und Take-Profit basieren auf ATR-Volatilität

Keine Trailing Stops, keine verzögerten Modifikationen, keine Ausführungsunklarheiten

🔹 Risiko- & Kapitalschutz

Alle Trades werden mit vordefiniertem SL & TP eröffnet

Integrierter Equity-/Balance-Watchdog zum Schutz vor abnormalen Marktbedingungen

Automatische Positionsliquidation bei Überschreitung der Risikoschwellen

Vollständig konform mit den MQL5-Market-Validierungsregeln

🔹 Ausführung & Stabilität

Kompatibel mit Netting-Konten

Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging

Keine Hedging-Abhängigkeit

Keine Modifikation offener Positionen

Entwickelt für robuste Broker-Ausführung und langfristige Stabilität

🔹 Visuelles Dashboard

Ein übersichtliches On-Chart-Dashboard zeigt:

Aktives Symbol und Zeitrahmen

Anzahl offener Positionen

Kontoequity, Kontostand und laufenden Gewinn/Verlust

Aktuellen EA-Status und letzte Aktion

🔹 Empfohlene Nutzung

Für mehrere Symbole geeignet

Pro Instrument und Zeitrahmen optimierbar

Besonders geeignet für volatile Märkte (z. B. GOLD, Indizes, Major-FX-Paare)

Beste Ergebnisse nach individueller Parameteroptimierung

⚠️ Wichtiger Hinweis

Dieser Expert Advisor ist ein Handelswerkzeug und keine Gewinngarantie.

Vergangene Ergebnisse und Strategietests garantieren keine zukünftigen Erträge.

Sorgfältiges Risikomanagement und Parameteroptimierung werden vor dem Live-Handel dringend empfohlen.