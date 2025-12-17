TritrendMA
- Experts
- Miguel Garcia Rodriguez
- Versão: 1.33
- Atualizado: 22 dezembro 2025
TriTrendMA
TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo y estable, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada.
El EA está orientado a ofrecer una lógica transparente y fácil de comprender, pensada para un uso conservador y educativo, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo.
---
Estructura de trading (3 capas)
TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineadas:
Tendencia
Define la dirección principal del mercado en un timeframe superior mediante medias móviles simples (SMA).
Confirmación
Filtra la operativa y valida que la dirección del mercado sea coherente antes de permitir entradas.
Entrada
Genera la señal mediante el cruce de medias móviles rápidas y lentas en un timeframe de precisión.
Solo cuando tendencia, confirmación y entrada coinciden, el EA abre una operación.
---
Gestión de la operación
TriTrendMA utiliza una gestión de riesgo clásica basada en parámetros configurables:
Stop Loss automático
Take Profit automático
Trailing Stop opcional
Break Even opcional
Las funciones de Trailing Stop y Break Even pueden activarse o desactivarse mediante parámetros de entrada y se encuentran deshabilitadas por defecto para garantizar una ejecución estable y una validación segura.
---
Características principales
Sistema basado en medias móviles simples (SMA)
Enfoque multi-timeframe
Operativa exclusivamente a favor de la tendencia
Una sola posición activa por símbolo
Gestión de riesgo clásica y configurable
Trailing Stop y Break Even opcionales
Sin grid
Sin martingala
Sin hedging
Código estructurado y orientado a una ejecución estable
---
Parámetros configurables
Tendencia
Timeframe
Periodos de media móvil rápida y lenta
Confirmación
Timeframe
Periodos de media móvil rápida y lenta
Entrada
Timeframe
Periodos de media móvil rápida y lenta
Gestión
Lote fijo
Stop Loss (pips)
Take Profit (pips)
Activar / desactivar Trailing Stop
Activar / desactivar Break Even
---
Recomendaciones de uso
Utilizar en pares con buena liquidez (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
Se recomienda una cuenta con spread bajo
Los parámetros por defecto son orientativos
Para un mejor rendimiento, se recomienda optimizar según el símbolo y las condiciones del broker
Mejores resultados durante sesiones con mayor actividad (Londres y Nueva York)
---
Importante
TriTrendMA es un Asesor Experto funcional, conservador y educativo.
No está diseñado como un sistema agresivo ni de alta frecuencia.
Su objetivo es ofrecer una estructura clara, una ejecución estable y una base sólida para aprendizaje y optimización.
Este producto no es una versión limitada ni una demo. Incluye toda la funcionalidad descrita.
---
Pruebe antes en demo
Como con cualquier Asesor Experto, se recomienda realizar pruebas en backtesting y cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
Los resultados pueden variar según el broker, el spread, la latencia y las condiciones de ejecución.
A clearly structured Expert Advisor (EA) with a simple trading strategy, without Martingale or grid systems. Recommended.