TriTrendMA





TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo y estable, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada.





El EA está orientado a ofrecer una lógica transparente y fácil de comprender, pensada para un uso conservador y educativo, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo.









---





Estructura de trading (3 capas)





TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineadas:





Tendencia

Define la dirección principal del mercado en un timeframe superior mediante medias móviles simples (SMA).





Confirmación

Filtra la operativa y valida que la dirección del mercado sea coherente antes de permitir entradas.





Entrada

Genera la señal mediante el cruce de medias móviles rápidas y lentas en un timeframe de precisión.





Solo cuando tendencia, confirmación y entrada coinciden, el EA abre una operación.









---





Gestión de la operación





TriTrendMA utiliza una gestión de riesgo clásica basada en parámetros configurables:





Stop Loss automático





Take Profit automático





Trailing Stop opcional





Break Even opcional









Las funciones de Trailing Stop y Break Even pueden activarse o desactivarse mediante parámetros de entrada y se encuentran deshabilitadas por defecto para garantizar una ejecución estable y una validación segura.









---





Características principales





Sistema basado en medias móviles simples (SMA)





Enfoque multi-timeframe





Operativa exclusivamente a favor de la tendencia





Una sola posición activa por símbolo





Gestión de riesgo clásica y configurable





Trailing Stop y Break Even opcionales





Sin grid





Sin martingala





Sin hedging





Código estructurado y orientado a una ejecución estable













---





Parámetros configurables





Tendencia





Timeframe





Periodos de media móvil rápida y lenta









Confirmación





Timeframe





Periodos de media móvil rápida y lenta









Entrada





Timeframe





Periodos de media móvil rápida y lenta









Gestión





Lote fijo





Stop Loss (pips)





Take Profit (pips)





Activar / desactivar Trailing Stop





Activar / desactivar Break Even













---





Recomendaciones de uso





Utilizar en pares con buena liquidez (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)





Se recomienda una cuenta con spread bajo





Los parámetros por defecto son orientativos





Para un mejor rendimiento, se recomienda optimizar según el símbolo y las condiciones del broker





Mejores resultados durante sesiones con mayor actividad (Londres y Nueva York)













---





Importante





TriTrendMA es un Asesor Experto funcional, conservador y educativo.

No está diseñado como un sistema agresivo ni de alta frecuencia.





Su objetivo es ofrecer una estructura clara, una ejecución estable y una base sólida para aprendizaje y optimización.





Este producto no es una versión limitada ni una demo. Incluye toda la funcionalidad descrita.









---





Pruebe antes en demo





Como con cualquier Asesor Experto, se recomienda realizar pruebas en backtesting y cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Los resultados pueden variar según el broker, el spread, la latencia y las condiciones de ejecución.