Ichimoku Kijun Trader Pro

Ichimoku Kijun Trader PRO

Ichimoku Kijun Trader PRO es la versión avanzada del sistema basado exclusivamente en Ichimoku, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado, con mayor control sobre la gestión del riesgo y la operativa.

Esta versión PRO mantiene la misma lógica clara y disciplinada de la versión gratuita, pero añade herramientas adicionales de control y filtrado, pensadas para usuarios que desean una gestión más precisa y configurable.

👉 Versión gratuita disponible aquí:
https://www.mql5.com/es/market/product/159282

Se recomienda probar primero la versión Free para familiarizarse con la lógica del sistema antes de utilizar la versión PRO.

🔹 Lógica de trading (común a Free y PRO)

Filtro de mercado

  • El EA solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku.

  • Evita operar en zonas laterales o de indecisión.

Tendencia alcista

  • Precio por encima de la nube.

  • Senkou Span A por encima de Senkou Span B.

Tendencia bajista

  • Precio por debajo de la nube.

  • Senkou Span A por debajo de Senkou Span B.

🔹 Señales de entrada

Compras (BUY)

  • Tendencia alcista confirmada.

  • Retroceso del precio hacia el Kijun-sen.

  • Cierre por encima del Kijun-sen.

  • Tenkan-sen por encima del Kijun-sen.

Ventas (SELL)

  • Tendencia bajista confirmada.

  • Retroceso del precio hacia el Kijun-sen.

  • Cierre por debajo del Kijun-sen.

  • Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen.

🔹 Funciones adicionales de la versión PRO

  • Gestión de riesgo avanzada

    • Lote fijo o riesgo porcentual por operación.

    • Cálculo del tamaño de posición basado en el Stop Loss real.

    • Límite máximo de lotaje configurable.

  • Filtro horario y por días

    • Permite definir las horas y días en los que el EA puede abrir operaciones.

    • Evita operar en sesiones no deseadas o de baja calidad.

  • Protecciones internas Market-safe

    • Cooldown tras el cierre de posiciones para evitar aperturas inmediatas.

    • Totalmente compatible con cuentas netting y hedging.

🔹 Gestión de la operación

  • Stop Loss dinámico, colocado detrás del Kijun-sen con buffer configurable.

  • Cierre automático opcional cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario.

  • Take Profit opcional, configurable en puntos.

  • Una sola operación por símbolo.

  • Sin grid, sin martingala, sin promedios de pérdidas.

🔹 Timeframes recomendados

  • H1

  • H4

El uso en timeframes muy bajos puede generar señales excesivas y ruido de mercado.

⚠️ Advertencia

Este Expert Advisor no garantiza beneficios ni resultados futuros. Como cualquier sistema tendencial, puede experimentar periodos de drawdown en mercados laterales. Se recomienda realizar siempre pruebas en el Strategy Tester y en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.


