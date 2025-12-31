Media Reversion EA

Media Reversion EA es un Expert Advisor basado en un principio clásico y bien conocido: la reversión del precio hacia su media en condiciones de mercado tranquilas y controladas.

El EA está diseñado para operar exclusivamente cuando el mercado muestra baja volatilidad y ausencia de tendencia fuerte, evitando entornos impulsivos donde las estrategias de reversión suelen fallar.

🔍 Lógica de trading

El sistema utiliza una media móvil configurable como punto de equilibrio del precio.
Cuando el precio se aleja una distancia determinada en pips:

  • Si el precio se aleja por encima de la media → entrada SELL

  • Si el precio se aleja por debajo de la media → entrada BUY

La entrada solo se produce cuando se cumplen filtros adicionales de seguridad, evitando operaciones en condiciones desfavorables.

🛡️ Filtros incluidos

  • Filtro de tendencia
    Evita operar cuando la pendiente de la media de largo plazo indica una tendencia fuerte.

  • Filtro de volatilidad (ATR)
    El EA solo opera cuando la volatilidad se mantiene dentro de un rango definido, evitando mercados excesivamente agresivos.

  • Filtro horario
    Pensado para sesiones tranquilas (como la sesión asiática), donde la reversión a la media es más probable.

  • Filtro de spread
    Evita operar cuando los costes de transacción son elevados.

🎯 Gestión de salidas

  • Take Profit en la media (opcional) o TP fijo en pips.

  • Stop Loss fijo, siempre activo.

  • Sin martingala.

  • Sin grid.

  • Sin recuperación forzada de pérdidas.

Cada operación es independiente, con riesgo controlado desde la entrada.

⚙️ Características principales

  • Estrategia simple y transparente

  • Totalmente parametrizable

  • Optimizable por par y timeframe

  • Diseñado para mercados laterales y de baja volatilidad

  • Compatible con backtesting y optimización en MT5

⚠️ Aviso importante

Media Reversion EA no está diseñado para operar en mercados altamente tendenciales ni durante noticias económicas importantes.
Como cualquier estrategia de trading, puede experimentar rachas de pérdidas. El uso de una gestión de riesgo adecuada es responsabilidad del usuario.


