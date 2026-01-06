Este sinal é publicado com o objetivo de demonstrar de forma transparente o comportamento real do sistema de negociação automática baseado em regras Callous EA em condições reais de mercado.

Todas as operações exibidas nesta conta de sinal são abertas, gerenciadas e encerradas de forma totalmente automática pelo Callous EA.

Não há qualquer intervenção manual, uso de sinais externos ou filtros adicionais.

🔍 Objetivo do Sinal

O objetivo deste sinal é permitir que os usuários observem:

A disciplina de negociação do Callous EA

A lógica de entrada e saída das operações

A abordagem de gestão de risco e capital

O comportamento do sistema em diferentes condições de mercado

Este sinal é fornecido exclusivamente para fins informativos e de referência.

Não constitui recomendação para copiar operações nem oferece qualquer garantia de lucro ou desempenho.

⚙️ Condições de Operação

O sinal é operado nas condições para as quais o Callous EA foi otimizado:

Par: USDJPY

Timeframe: H1 (1 hora)

Estilo de negociação: Intraday

De acordo com as regras do sistema:

No máximo uma posição aberta por vez

Todas as operações incluem stop loss obrigatório

As posições são encerradas antes do fim do dia de negociação

Não há posições mantidas durante a noite

Ordens pendentes são canceladas ao final do dia

🛡️ Controle de Risco e Mecanismos de Proteção

O Callous EA não busca operar continuamente em todas as condições de mercado.

O sistema pode permanecer deliberadamente inativo em situações como:

Spreads elevados

Baixa liquidez

Comportamento anormal do mercado

Restrições do corretor (StopLevel, FreezeLevel, etc.)

O objetivo principal é evitar operações desnecessárias e proteger o capital.

📊 Sobre o Desempenho

O desempenho histórico exibido neste sinal:

Não garante resultados futuros

Pode variar conforme as condições de mercado, volatilidade, spreads e infraestrutura do corretor

Os resultados reais podem diferir de acordo com:

Qualidade de execução do corretor

Tipo de conta

Latência e condições de negociação

⚠️ Aviso de Risco

A negociação nos mercados financeiros envolve alto risco e pode resultar na perda parcial ou total do capital investido.

Este sinal e o Callous EA não constituem aconselhamento financeiro.

Qualquer usuário que opte por seguir este sinal ou utilizar o EA é totalmente responsável por: