SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Callous EA High Risk
HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
5 (45.45%)
Negociações com perda:
6 (54.55%)
Melhor negociação:
2.49 USD
Pior negociação:
-2.82 USD
Lucro bruto:
6.43 USD (272 pips)
Perda bruta:
-7.12 USD (319 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (6.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.43 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
7.28%
Depósito máximo carregado:
5.02%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
41 minutos
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
11 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.06 USD
Lucro médio:
1.29 USD
Perda média:
-1.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.45 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.45 USD
Máximo:
4.45 USD (0.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.45% (4.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.28% (2.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYb 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYb -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYb -47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.49 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +6.43 USD
Máxima perda consecutiva: -2.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Este sinal é publicado com o objetivo de demonstrar de forma transparente o comportamento real do sistema de negociação automática baseado em regras Callous EA em condições reais de mercado.

Todas as operações exibidas nesta conta de sinal são abertas, gerenciadas e encerradas de forma totalmente automática pelo Callous EA.
Não há qualquer intervenção manual, uso de sinais externos ou filtros adicionais.

🔍 Objetivo do Sinal

O objetivo deste sinal é permitir que os usuários observem:

  • A disciplina de negociação do Callous EA

  • A lógica de entrada e saída das operações

  • A abordagem de gestão de risco e capital

  • O comportamento do sistema em diferentes condições de mercado

Este sinal é fornecido exclusivamente para fins informativos e de referência.

Não constitui recomendação para copiar operações nem oferece qualquer garantia de lucro ou desempenho.

⚙️ Condições de Operação

O sinal é operado nas condições para as quais o Callous EA foi otimizado:

  • Par: USDJPY

  • Timeframe: H1 (1 hora)

  • Estilo de negociação: Intraday

De acordo com as regras do sistema:

  • No máximo uma posição aberta por vez

  • Todas as operações incluem stop loss obrigatório

  • As posições são encerradas antes do fim do dia de negociação

  • Não há posições mantidas durante a noite

  • Ordens pendentes são canceladas ao final do dia

🛡️ Controle de Risco e Mecanismos de Proteção

O Callous EA não busca operar continuamente em todas as condições de mercado.

O sistema pode permanecer deliberadamente inativo em situações como:

  • Spreads elevados

  • Baixa liquidez

  • Comportamento anormal do mercado

  • Restrições do corretor (StopLevel, FreezeLevel, etc.)

O objetivo principal é evitar operações desnecessárias e proteger o capital.

📊 Sobre o Desempenho

O desempenho histórico exibido neste sinal:

  • Não garante resultados futuros

  • Pode variar conforme as condições de mercado, volatilidade, spreads e infraestrutura do corretor

Os resultados reais podem diferir de acordo com:

  • Qualidade de execução do corretor

  • Tipo de conta

  • Latência e condições de negociação

⚠️ Aviso de Risco

A negociação nos mercados financeiros envolve alto risco e pode resultar na perda parcial ou total do capital investido.

Este sinal e o Callous EA não constituem aconselhamento financeiro.

Qualquer usuário que opte por seguir este sinal ou utilizar o EA é totalmente responsável por:

  • Sua própria tolerância ao risco

  • Suas decisões de gestão de capital

  • As condições do corretor e da conta utilizada


Sem comentários
2026.01.09 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Callous EA High Risk
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
11
45%
7%
0.90
-0.06
USD
0%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.