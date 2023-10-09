ECM Channel MT4

ECM Elite Channel é um indicador baseado na volatilidade, desenvolvido com um algoritmo de tempo especifico, que consiste em encontrar possíveis correções no mercado.





Este indicador mostra duas linhas exteriores, uma interior (linha de retração) e um sinal de seta, onde a teoria do canal consiste em ajudar a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.





O preço do mercado cairá geralmente entre os limites do canal. Se os preços tocarem ou se moverem para fora do canal é uma oportunidade de negociação.





O indicador dá-lhe um sinal numa possível inversão. Quando o preço esta próximo da linha superior, o mercado é considerado sobrecomprado, quando esta próximo da linha inferior, é considerado sobrevendido.

É um sistema de negociação pronto a usar para negociar em qualquer instrumento.





Esta ferramenta simplifica a análise dos mercados financeiros e revela-se o braço direito do trader.









O ECM Elite Channel é uma ferramenta visual e intuitiva, fácil de compreender e de utilizar.













Informação









Utilização do canal:





M1/M5 ( Scalping/mais oportunidades/mais ruido)

M5 (Scalping/negociação diária)

M15/M30/H1 (melhores janelas M30/H1 mais precisão)

H4/D1 (negociações longas/menos oportunidades)







PS: Deixe o seu comentário e a sua avaliação

Boas negociações!









