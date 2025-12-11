OrderFlow Absorption – Indicador Profissional de Delta e Sinais de Absorção para MT4

Desbloqueie o poder da verdadeira análise de fluxo de ordens com o OrderFlow Absorption – o indicador definitivo de histograma de delta e sinais de absorção para MetaTrader 4. Desenvolvido para traders que desejam enxergar o que realmente acontece por trás de cada movimento de preço, esta ferramenta revela pressões ocultas de compra/venda e eventos de absorção que movimentam o mercado.

Recursos

Visualização do Histograma de Delta: Veja instantaneamente a pressão de compra e venda com histogramas claros e coloridos.

Veja instantaneamente a pressão de compra e venda com histogramas claros e coloridos. Detecção de Sinais de Absorção: Lógica avançada identifica eventos de absorção de alta e baixa, alertando antecipadamente sobre possíveis reversões.

Lógica avançada identifica eventos de absorção de alta e baixa, alertando antecipadamente sobre possíveis reversões. Marcadores no Gráfico: Os sinais de absorção são marcados diretamente no gráfico para fácil referência visual.

Os sinais de absorção são marcados diretamente no gráfico para fácil referência visual. Alertas Pop-up: Receba notificações em tempo real quando novos sinais de absorção aparecerem.

Receba notificações em tempo real quando novos sinais de absorção aparecerem. Limiares Personalizáveis: Filtre sinais fracos e foque apenas em oportunidades de alta probabilidade.

Filtre sinais fracos e foque apenas em oportunidades de alta probabilidade. Gestão de Recursos: Cálculo eficiente para desempenho rápido, mesmo em gráficos grandes.

Cálculo eficiente para desempenho rápido, mesmo em gráficos grandes. Compatível com Todos os Ativos: Funciona em qualquer símbolo e período, incluindo Forex, índices e commodities.

Funciona em qualquer símbolo e período, incluindo Forex, índices e commodities. Fácil Integração: Parâmetros simples para configuração e ajuste rápidos.

Lógica por Trás do OrderFlow Absorption

O OrderFlow Absorption utiliza um algoritmo proprietário para estimar a pressão de compra e venda (delta) de cada barra, mesmo em corretoras que não fornecem dados completos de ticks. Ele analisa volume, ação do preço, estrutura do candle e tamanho das sombras para detectar eventos ocultos de absorção — momentos em que compras ou vendas agressivas são absorvidas por grandes ordens contrárias, geralmente sinalizando uma reversão ou movimento forte.

Absorção de Baixa: Detectada quando há forte pressão de compra (delta positivo), mas o candle fecha em baixa, indicando que os vendedores absorveram as compras.

Detectada quando há forte pressão de compra (delta positivo), mas o candle fecha em baixa, indicando que os vendedores absorveram as compras. Absorção de Alta: Detectada quando há forte pressão de venda (delta negativo), mas o candle fecha em alta, indicando que os compradores absorveram as vendas.

Esses sinais são marcados no gráfico e podem acionar alertas instantâneos, para que você nunca perca um evento crítico do mercado.

Como Usar

Adicione o Indicador: Insira o OrderFlow Absorption em qualquer gráfico e período. Ajuste as Configurações: Defina o limiar de delta e o número de barras a serem analisadas. Observe o Histograma: Barras verdes mostram pressão de compra, barras vermelhas mostram pressão de venda. Procure Sinais de Absorção: Marcadores "*" no gráfico destacam eventos de absorção. Alertas pop-up notificam você instantaneamente. Negocie com Inteligência: Use os sinais de absorção para identificar reversões, confirmar entradas ou evitar rompimentos falsos.

Experimente Agora – Baixe a Demonstração!

Experimente o poder do OrderFlow Absorption por si mesmo. Baixe a demonstração gratuita e veja como ela pode transformar seu trading. Não perca oportunidades ocultas do mercado — adicione o OrderFlow Absorption ao seu arsenal hoje mesmo!

OrderFlow Absorption – Veja as verdadeiras intenções do mercado. Baixe a demonstração e negocie com confiança!