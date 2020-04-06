Your Accountant

Desta vez, vou arranjar um conselheiro que faça scalping. Sim, sim, é escalpelamento, porque em sua estratégia não há outra maneira. Escalpelamento, ele está envolvido principalmente no gráfico horário H1, mas você pode colocá-lo em outros períodos. Mas ele não trabalhará no gráfico diário, já que seu trabalho é calculado de acordo com velas, de acordo com velas diárias, que no gráfico diário tudo é apenas um e o conselheiro não tem por que dançar. Nas configurações do Expert, existem os parâmetros Morning e Evening que são responsáveis pelo tempo de trabalho do Expert, a partir de que e a que horas o Expert irá negociar. Porquê contabilista? Porque você terá que calcular um pouco a diferença, que dependerá de seus desejos. O paciente ganha, isso é fato. A estratégia do EA é clara e fácil como um dia branco. Não penses que fui eu que a inventei. Muito provavelmente, e aqui eu acho que muitas pessoas conhecem essa estratégia, já que muitos corretores proíbem colocar um grande número de ordens pendentes e colocam um limite em ordens pendentes. Não estou a brincar. Eu só mostrei e implementei no expert-programaticamente, uma espécie de estratégia - spread. Ou seja, duas ordens pendentes são colocadas a uma certa distância do preço atual, uma delas é Buy Stop e a outra é Sell Limit, ou Sell Stop e a outra é Buy Limit... . E, claro, com Stop Loss e aqui está a distância de fechar uma ordem de Stop Loss e outra com lucro e dedução do lucro da perda, e será o seu lucro final. Com base nisso, é necessário tratar escrupulosamente as configurações do EA e calcular tudo com cuidado. E, claro, executar este EA, que irá trazer-lhe o seu lucro. Nas capturas de tela, mostrarei como, em 3 anos, com a ajuda deste ea, tendo apenas US.500 em sua conta, você poderá ganhar um milhão de dólares. Este EA não tem Martingale, mas há um aumento no lote, quando o EA duplica o saldo (capital) de sua conta e, para desativá - lo, você precisa definir zero-0 nas configurações no parâmetro: IncreaseLot.

Nas capturas de tela, em três pares de moedas - GBPJPY, GBPUSD e USDJPY, mostrei como você pode ganhar um milhão de dólares em cada par em três anos com a ajuda deste Expert Advisor, inicialmente com apenas quinhentos dólares na conta. Nas configurações do Expert, no campo __Symbol, será necessário especificar a janela do par de moedas no terminal - isso deve ser feito para que não surjam conflitos entre os Expert Advisors. Então eu percebi que é possível regular o processo quantos experts estarão disponíveis para o comprador após a compra. Eu deixo o número 5 por padrão.

Par de moedas XAUUSD- ' esta é uma história separada e aqui o consultor ganhou mais de US.12 milhões em 3 anos. Para este par de moedas, nas Configurações, eu aumento todas as distâncias e, por exemplo, se no par de moedas GBPUSD o stop loss for igual a 50 pontos, então no par XAUUSD eu faço um stop loss de 500 pontos, ou seja, multiplico tudo por 10 e vejo o que vai acontecer. Lá, na captura de tela, eu também mostrei as configurações do Expert para 3 anos para este par de moedas e a renda do trabalho deste Expert para este par de moedas XAUUSD...

P. S: ontem, quando fiz screenshots e corri o Expert Advisor para os pares de moedas, notei que os pares de Moedas, onde há uma moeda japonesa dá quase pouco lucro devido ao fato de que não há grandes compradores onde você pode usar ordens de arrasto no break-out e não é ruim para ganhar em uma transação e já no final, notei quando quando realizou o testador com o par de moedas GBPJPY, que acontece que o mercado de câmbio Japonês se move da bolsa americana para a bolsa Asiática Ao longo do curso, e eu coloquei o horário de negociação a partir das 5 da manhã no último ano. O que é que eu vi? Sim, o que estava certo e todos os grandes jogadores estavam no bolso do conselheiro e aqui, em vez de um milhão, ele trouxe lucros de mais de dois milhões em um ano... 


"- Advisor Settings -"
input double Lots     = 0.2; volume de negociação padrão
input int StopLoss    = 200; a distância do preço de abertura da ordem segundo 
                             a qual a ordem será fechada em perda
input int Slippage    = 50; deslizamento
input int Magic       = 3030; número mágico das ordens do Expert

 "Guardian of the Working Window"
input string __Symbol = ""; símbolo do par de moedas da janela do terminal onde o 
                            Expert Advisor irá trabalhar

"- Order Trawl -"
input int PlusPoints  = 100; distância de stop loss do preço de fechamento atual da ordem no break
input int TralingStep = 10; distância mínima entre o preço de abertura da ordem e o stop loss em equilíbrio
input bool trall      = false; permitimos que o stop loss se mova após o preço atual no equilíbrio

"- Setting Postponements -"
input int buystop     = 100; a distância de abertura da ordem buy stop de compra a partir do preço atual
input int selllimit   = 100; a distância de abertura da ordem sell limit para venda a partir do preço atual
input int sellstop    = 100; a distância de abertura da ordem sell stop de venda a partir do preço atual
input int buylimit    = 100; a distância de abertura da ordem buy limit para compra a partir do preço atual
input int distance    = 500; distância das ordens pendentes abertas, se o preço atual 
                             mudou a sua tendência e não abriu ordens pendentes para 
                             feche essas ordens pendentes e abra-as em uma nova ordem mais próxima da atual
                             preço

"Setting the time"
input int Morning     = 8; a partir de que horas o consultor começará a abrir ordens
input int Evening     = 17; a que horas, inclusive, o consultor deixará de abrir ordens

 "- Closing orders -"
input double clos     = 10; o lucro do EA, tendo atingido o qual ele fechará todas as suas ordens
input bool deleteAll  = false; limpa a tela do gráfico do além

"Supplement"
input double IncreaseLot = 0.00; aumentar o volume da ordem se o EA dobrar o seu original 
                                 o capital, então, ao volume desse volume, e acrescentará continuamente
                                 volume especificado quando o capital do conselheiro vai dobrar.
