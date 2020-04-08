Currency Slope Strength for MT5

Versão Metatrader 5 do conhecido indicador de MT4 “Currency Slope Strength”.

Esta ferramenta foi criada para medir visualmente a força das principais moedas em tempo real, permitindo identificar moedas em alta, reversões e oportunidades de moedas cruzadas.

Moedas: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD e USD.

Alertas de cruzamento de níveis (Pop-up,Push,Email).

Timeframes personalizáveis (TF Principal e Extra).

Cores personalizáveis.

Não repinta.

O indicador funciona no Testador de Estratégias, mas pode demorar um pouco pra carregar os históricos no primeiro uso.