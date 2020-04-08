Currency Slope Strength for MT5
- Indicadores
- Fabio Albano
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
Versão Metatrader 5 do conhecido indicador de MT4 “Currency Slope Strength”.
Esta ferramenta foi criada para medir visualmente a força das principais moedas em tempo real, permitindo identificar moedas em alta, reversões e oportunidades de moedas cruzadas.
- Moedas: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD e USD.
- Alertas de cruzamento de níveis (Pop-up,Push,Email).
- Timeframes personalizáveis (TF Principal e Extra).
- Cores personalizáveis.
- Não repinta.