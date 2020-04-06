Golden Reversal

Ferramenta que automatiza trades, gerencia sinais manualmente e inclui painel moderno que encontra SL/TP automaticamente para você.

Launch price:
 175 USD

O preço do Golden Reversal EA aumentará por etapas até 300 USD conforme metas de vendas forem alcançadas.

Current price:
 175 USD
Next stage:
 200 USD
Final target price:
 300 USD
Se planeja usar a médio/longo prazo, entre nos estágios iniciais.

Golden Reversal EA é uma ferramenta profissional MT5 que combina: Sinais baseados em ESTRATÉGIA DE REVERSÃO.

Sinais baseados em ESTRATÉGIA DE REVERSÃO.
SL/TP automático: dois modos (leia mais abaixo).
Gestão avançada de risco: Limites de Drawdown diário e semanal por equity (estilo prop firm).
Filtro de notícias de alto impacto (calendário MT5, eventos pasta vermelha).
Filtros de spread, horário, cooldown, 1 sinal por barra, máx. trades globais.
Painel compacto que permite: Negociar em modo automático (EA negocia por você).
Usar como painel de trading manual inteligente, onde BUY/SELL seguem suas regras de gestão. Modos Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame, com controle separado para: Apenas alertas (AlertsOnly).
Negociação automática (AutoTrade).

Função dupla: EA automático + Painel para seus próprios trades

Recomendo ativar a caixa 'Allow algorithmic trading'. No menu do EA você controla modo Alert Only/AutoTrade, assim painel e alertas funcionam mesmo quando não quer que EA negocie automaticamente por você.

Mesmo em trades manuais, EA usa suas regras atuais:

SL/TP (por ATR, manual, ATR scan ou SL/TP PRO).
BreakEven, Trailing Stop e Partial.
Filtros de spread, horário, notícias, etc.
Limite Drawdown diário/semanal se ativado.

Você decide a entrada, EA gerencia trade conforme configurações do painel.

EA também pode desenhar:

Setas e pontos de sinal (RSI/Stoch).
Overlays R:R em trades abertos.
Simulador manual R:R (modo DRAW R:R) onde arrasta ENTRY/TP/SL.

Adicione pares e timeframes ao menu em MAIÚSCULAS seguido de um com (,). Não esqueça de escrevê-los exatamente como seu broker nomeia.

Inclui dois modos automáticos para stop loss e take profit: SL/TP PRO - ATR scan.
Imagens detalham perfis disponíveis por modo - pode deixar ativo no painel e EA seleciona o correto.

Sugestão para funding: Se limite do broker é ex. 5% diário, configure EA em 4.0-4.5% para margem de spreads, gaps e slippage.

Suporte e Comunidade
Para dúvidas, suporte ou compartilhar configs, escreva-nos e junte-se à comunidade onde compartilhamos:

Exemplos de presets por par/timeframe.
Ideias de uso do painel trading manual.
Atualizações e melhorias futuras.



Mais do autor
Trendline D Fusion
Adriana Nicole Tapia Flores
Experts
EA Trendline Fusion é um consultor especializado inovador que detecta e negocia linhas de tendência diagonais. Projetado para traders que utilizam análise técnica clássica, este sistema permite tanto a negociação automática quanto sinais visuais e alertas. Para usar corretamente o testador de demonstração, siga os parâmetros otimizados mostrados nas imagens para cada par e período de tempo. Este EA começa a $45 e aumentará com as vendas até atingir $65. Principais características: Detecç
Trendline D Fusion MT4
Adriana Nicole Tapia Flores
Experts
O EA Trendline Fusion MT4 é um robô inovador que detecta e opera linhas de tendência diagonais. Projetado para traders que utilizam análise técnica clássica, esta versão está totalmente adaptada para o MetaTrader 4, unindo clareza visual e precisão automatizada. Principais recursos Detecção de linhas de tendência com Swings (ATR) e Pivôs de 2 pontos. Modo automático ou manual: escolha entre rompimento, reteste e reversão, ou use apenas como indicador de sinais. Configurações flexívei
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
Potencialize sua análise com um único olhar! Este indicador traça automaticamente os níveis-chave onde o preço recentemente rebateu ou rompeu, fornecendo zonas objetivas de suporte e resistência sem precisar desenhá-las manualmente. Basta adicioná‑lo ao seu gráfico e observar as linhas dos altos e baixos anteriores de cada período. O que significa cada linha? Previous Month High ‣ Máxima do mês anterior: preço mais alto registrado no período mensal precedente. Previous Month Low ‣ Mínima do mê
S R Diagonal Linea de Tendencia ALARMA
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
Linhas de tendência no próximo nível! Este indicador automatiza o desenho de linhas de tendência diagonais com pivôs configuráveis e exibe alertas visuais no gráfico quando o preço interage com elas. Esqueça o traçado manual: sempre que o preço tocar ou romper a projeção, você verá uma notificação diretamente na vela. Características destacadas Pivô flexível: ajuste o número de barras ( PivotBars ), embora recomendemos manter o valor padrão para garantir a integridade do sinal. Alertas visuais:
Combo Pro Alarma 2 en 1
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
Includes: 2 indicators + 2 Level 1 PDF books + 3+ hours of video course + 1 risk‑management template + 1 month VIP signals channel access This combo is part of our 3‑Level Book Set , designed to guide you step by step from the fundamentals to advanced trading. Perfect for anyone who wants to start strong with professional tools from day one. Explore all paths. Choose your journey. Build your strategy. What’s included in this Combo? 1. Indicators (single .ex5 file) MonthlyWeeklyDaily Previous Hi
