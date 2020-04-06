Golden Reversal
- Adriana Nicole Tapia Flores
- Versão: 1.3
- Ativações: 8
Ferramenta que automatiza trades, gerencia sinais manualmente e inclui painel moderno que encontra SL/TP automaticamente para você.
|Launch price:
|175 USD
O preço do Golden Reversal EA aumentará por etapas até 300 USD conforme metas de vendas forem alcançadas.
|Current price:
|175 USD
|Next stage:
|200 USD
|Final target price:
|300 USD
Se planeja usar a médio/longo prazo, entre nos estágios iniciais.
Golden Reversal EA é uma ferramenta profissional MT5 que combina: Sinais baseados em ESTRATÉGIA DE REVERSÃO.
Sinais baseados em ESTRATÉGIA DE REVERSÃO.
SL/TP automático: dois modos (leia mais abaixo).
Gestão avançada de risco: Limites de Drawdown diário e semanal por equity (estilo prop firm).
Filtro de notícias de alto impacto (calendário MT5, eventos pasta vermelha).
Filtros de spread, horário, cooldown, 1 sinal por barra, máx. trades globais.
Painel compacto que permite: Negociar em modo automático (EA negocia por você).
Usar como painel de trading manual inteligente, onde BUY/SELL seguem suas regras de gestão. Modos Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame, com controle separado para: Apenas alertas (AlertsOnly).
Negociação automática (AutoTrade).
Função dupla: EA automático + Painel para seus próprios trades
Recomendo ativar a caixa 'Allow algorithmic trading'. No menu do EA você controla modo Alert Only/AutoTrade, assim painel e alertas funcionam mesmo quando não quer que EA negocie automaticamente por você.
Mesmo em trades manuais, EA usa suas regras atuais:
SL/TP (por ATR, manual, ATR scan ou SL/TP PRO).
BreakEven, Trailing Stop e Partial.
Filtros de spread, horário, notícias, etc.
Limite Drawdown diário/semanal se ativado.
Você decide a entrada, EA gerencia trade conforme configurações do painel.
EA também pode desenhar:
Setas e pontos de sinal (RSI/Stoch).
Overlays R:R em trades abertos.
Simulador manual R:R (modo DRAW R:R) onde arrasta ENTRY/TP/SL.
Adicione pares e timeframes ao menu em MAIÚSCULAS seguido de um com (,). Não esqueça de escrevê-los exatamente como seu broker nomeia.
Inclui dois modos automáticos para stop loss e take profit: SL/TP PRO - ATR scan.
Imagens detalham perfis disponíveis por modo - pode deixar ativo no painel e EA seleciona o correto.
Sugestão para funding: Se limite do broker é ex. 5% diário, configure EA em 4.0-4.5% para margem de spreads, gaps e slippage.
Suporte e Comunidade
Para dúvidas, suporte ou compartilhar configs, escreva-nos e junte-se à comunidade onde compartilhamos:
Exemplos de presets por par/timeframe.
Ideias de uso do painel trading manual.
Atualizações e melhorias futuras.
telegram: https://t.me/aprendizajeD360