Anchored VWAP with Alerts
- Indicadores
- Alexandre Silva Diniz
- Versão: 2.50
- Atualizado: 13 dezembro 2025
- Ativações: 8
O VWAP Ancorado é uma variação do VWAP tradicional, na qual o cálculo do indicador começa a partir de um ponto específico no tempo (âncora), em vez de ser calculado desde o início do pregão ou de um intervalo fixo de tempo. Isso pode ser útil para traders que desejam avaliar o comportamento do preço em relação ao volume a partir de eventos específicos, como uma grande notícia, o início de uma tendência ou um evento técnico, como a quebra de um nível de suporte ou resistência.
O indicador funciona com Forex, ações e índices.
É possível adicionar várias instâncias no mesmo gráfico e modificar a âncora de cada VWAP com um clique.
Habilite alertas quando o preço atingir a VWAP.
A VWAP é "magnética": com o mouse acima do candle, ela se autoconfigura para HIGH; no centro, para TYPICAL; e abaixo do candle, para LOW.