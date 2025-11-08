Tokyo Crown

Tokyo Crown — Expert Advisor de sessão para GBPUSD e USDJPY
Tokyo Crown é um Expert Advisor disciplinado e de baixa frequência, projetado para uma negociação controlada em GBPUSD e USDJPY, incluindo contas no estilo prop firm.
Ele se concentra, em média, em um setup de alta qualidade por dia por ativo, usando stop loss e take profit fixos, sem martingale oculto e com proteção rigorosa do capital.

Visão geral da estratégia
Tokyo Crown analisa a estrutura da sessão asiática e do início da sessão de Londres, procurando rompimentos limpos ou oportunidades de reversão à média a partir do range noturno, sob condições definidas de volatilidade e tendência.
O sistema evita excesso de operações ao filtrar mercados ruidosos e abrir apenas uma operação por sinal com risco pré‑definido, deixando o comportamento mais estável e fácil de acompanhar.

Principais recursos

  • Baixa frequência: cerca de uma operação por dia por ativo em média (alguns dias sem operações se as condições não forem atendidas).

  • Modo de lote fixo ou auto‑lote baseado no saldo, com limite máximo para o auto‑lote.

  • Stop loss e take profit em pips, compatíveis com contas ECN, Raw e Standard.

  • Ajuste de fuso/offset do servidor da corretora para alinhar a lógica de sessão ao horário do servidor.

  • Número máximo de posições abertas por ativo e por instância do EA.

  • Stop loss global baseado em equity e proteção por trailing de equity.

  • Opção de fechamento no fechamento da vela para reduzir exposição overnight quando as condições mudam.

  • Sem grid ou martingale: por padrão, Tokyo Crown utiliza uma única entrada de risco fixo por sinal.

  • Escalonamento limitado opcional (pequenas entradas adicionais pré‑definidas, sem dobrar lote e sem grid infinito).

Desempenho em conta real
Há um sinal ao vivo disponível com o perfil de risco padrão para referência:
Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783
Os resultados do sinal podem diferir dos da sua conta devido às condições da corretora, spreads, execução e configurações de risco.

Configuração recomendada

  • Pares: GBPUSD (M30) e USDJPY (H1).

  • Tipo de conta: ECN ou Raw (Standard é suportada, mas menos recomendada).

  • Saldo mínimo: 500 USD (1 000 USD ou mais recomendados para um crescimento mais suave).

  • Alavancagem: pelo menos 1:100.

  • Tipo de lote:

    • Lotes fixos para os primeiros testes em demo e real.

    • Auto‑lote para contas maiores quando desempenho e risco forem aceitáveis.

  • Offset de horário da corretora: defina conforme o horário do servidor para alinhar a janela da sessão asiática/Londres.

Perfil para prop firm e risco
Tokyo Crown pode ser usado em desafios de prop firm e contas financiadas com configuração conservadora:

  • Risco sugerido: 0,25–0,5% por operação por par (não ultrapassar 1% por operação em contas de prop).

  • Para regras rígidas de drawdown diário/total, mantenha o escalonamento opcional desativado e use apenas entradas únicas.

  • Ajuste os níveis de stop de equity de acordo com as regras da prop (por exemplo, 3–5% na avaliação e menos na conta financiada).

Sistema de proteção

  • Stop máximo por equity para suspender as operações quando a equity total cair um percentual ou valor definido.

  • Trailing de equity para travar parte do lucro flutuante após períodos lucrativos.

  • Opção de saída no fechamento da vela quando as condições internas de saída forem atendidas.

  • Sem DLL externas: Expert Advisor para MT5 totalmente autônomo.

Visão geral dos parâmetros

  • Offset/fuso horário da corretora (diferença GMT do servidor).

  • Tamanho de lote fixo ou risco do auto‑lote por 1 000 unidades da moeda da conta.

  • Tamanho máximo do auto‑lote (limite rígido).

  • Stop loss e take profit (em pips).

  • Número máximo de posições por par.

  • Proteção de equity: stop de equity, trailing de equity e bloqueios diários/semanais opcionais.

  • Saída no fechamento da vela ligado/desligado.

Backtest e início rápido

  • Para backtests, use dados em tick com spreads reais e o GMT/offset da corretora corretos.

  • Anexe o Tokyo Crown a:

    • gráfico GBPUSD M30,

    • gráfico USDJPY H1.

  • Ajuste o offset de horário da corretora e comece com um lote fixo pequeno em uma conta demo.


