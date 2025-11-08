Tokyo Crown — Expert Advisor de sessão para GBPUSD e USDJPY

Tokyo Crown é um Expert Advisor disciplinado e de baixa frequência, projetado para uma negociação controlada em GBPUSD e USDJPY, incluindo contas no estilo prop firm.

Ele se concentra, em média, em um setup de alta qualidade por dia por ativo, usando stop loss e take profit fixos, sem martingale oculto e com proteção rigorosa do capital.

Visão geral da estratégia

Tokyo Crown analisa a estrutura da sessão asiática e do início da sessão de Londres, procurando rompimentos limpos ou oportunidades de reversão à média a partir do range noturno, sob condições definidas de volatilidade e tendência.

O sistema evita excesso de operações ao filtrar mercados ruidosos e abrir apenas uma operação por sinal com risco pré‑definido, deixando o comportamento mais estável e fácil de acompanhar.

Principais recursos

Baixa frequência: cerca de uma operação por dia por ativo em média (alguns dias sem operações se as condições não forem atendidas).

Modo de lote fixo ou auto‑lote baseado no saldo, com limite máximo para o auto‑lote.

Stop loss e take profit em pips, compatíveis com contas ECN, Raw e Standard.

Ajuste de fuso/offset do servidor da corretora para alinhar a lógica de sessão ao horário do servidor.

Número máximo de posições abertas por ativo e por instância do EA.

Stop loss global baseado em equity e proteção por trailing de equity.

Opção de fechamento no fechamento da vela para reduzir exposição overnight quando as condições mudam.

Sem grid ou martingale: por padrão, Tokyo Crown utiliza uma única entrada de risco fixo por sinal.

Escalonamento limitado opcional (pequenas entradas adicionais pré‑definidas, sem dobrar lote e sem grid infinito).

Desempenho em conta real

Há um sinal ao vivo disponível com o perfil de risco padrão para referência:

Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783

Os resultados do sinal podem diferir dos da sua conta devido às condições da corretora, spreads, execução e configurações de risco.

Configuração recomendada

Pares: GBPUSD (M30) e USDJPY (H1).

Tipo de conta: ECN ou Raw (Standard é suportada, mas menos recomendada).

Saldo mínimo: 500 USD (1 000 USD ou mais recomendados para um crescimento mais suave).

Alavancagem: pelo menos 1:100.

Tipo de lote: Lotes fixos para os primeiros testes em demo e real. Auto‑lote para contas maiores quando desempenho e risco forem aceitáveis.

Offset de horário da corretora: defina conforme o horário do servidor para alinhar a janela da sessão asiática/Londres.

Perfil para prop firm e risco

Tokyo Crown pode ser usado em desafios de prop firm e contas financiadas com configuração conservadora:

Risco sugerido: 0,25–0,5% por operação por par (não ultrapassar 1% por operação em contas de prop).

Para regras rígidas de drawdown diário/total, mantenha o escalonamento opcional desativado e use apenas entradas únicas.

Ajuste os níveis de stop de equity de acordo com as regras da prop (por exemplo, 3–5% na avaliação e menos na conta financiada).

Sistema de proteção

Stop máximo por equity para suspender as operações quando a equity total cair um percentual ou valor definido.

Trailing de equity para travar parte do lucro flutuante após períodos lucrativos.

Opção de saída no fechamento da vela quando as condições internas de saída forem atendidas.

Sem DLL externas: Expert Advisor para MT5 totalmente autônomo.

Visão geral dos parâmetros

Offset/fuso horário da corretora (diferença GMT do servidor).

Tamanho de lote fixo ou risco do auto‑lote por 1 000 unidades da moeda da conta.

Tamanho máximo do auto‑lote (limite rígido).

Stop loss e take profit (em pips).

Número máximo de posições por par.

Proteção de equity: stop de equity, trailing de equity e bloqueios diários/semanais opcionais.

Saída no fechamento da vela ligado/desligado.

Backtest e início rápido