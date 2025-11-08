Tokyo Crown
- Experts
- Janet Abu Khalil
- Versão: 4.3
- Ativações: 10
Tokyo Crown — Expert Advisor de sessão para GBPUSD e USDJPY
Tokyo Crown é um Expert Advisor disciplinado e de baixa frequência, projetado para uma negociação controlada em GBPUSD e USDJPY, incluindo contas no estilo prop firm.
Ele se concentra, em média, em um setup de alta qualidade por dia por ativo, usando stop loss e take profit fixos, sem martingale oculto e com proteção rigorosa do capital.
Visão geral da estratégia
Tokyo Crown analisa a estrutura da sessão asiática e do início da sessão de Londres, procurando rompimentos limpos ou oportunidades de reversão à média a partir do range noturno, sob condições definidas de volatilidade e tendência.
O sistema evita excesso de operações ao filtrar mercados ruidosos e abrir apenas uma operação por sinal com risco pré‑definido, deixando o comportamento mais estável e fácil de acompanhar.
Principais recursos
-
Baixa frequência: cerca de uma operação por dia por ativo em média (alguns dias sem operações se as condições não forem atendidas).
-
Modo de lote fixo ou auto‑lote baseado no saldo, com limite máximo para o auto‑lote.
-
Stop loss e take profit em pips, compatíveis com contas ECN, Raw e Standard.
-
Ajuste de fuso/offset do servidor da corretora para alinhar a lógica de sessão ao horário do servidor.
-
Número máximo de posições abertas por ativo e por instância do EA.
-
Stop loss global baseado em equity e proteção por trailing de equity.
-
Opção de fechamento no fechamento da vela para reduzir exposição overnight quando as condições mudam.
-
Sem grid ou martingale: por padrão, Tokyo Crown utiliza uma única entrada de risco fixo por sinal.
-
Escalonamento limitado opcional (pequenas entradas adicionais pré‑definidas, sem dobrar lote e sem grid infinito).
Desempenho em conta real
Há um sinal ao vivo disponível com o perfil de risco padrão para referência:
Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783
Os resultados do sinal podem diferir dos da sua conta devido às condições da corretora, spreads, execução e configurações de risco.
Configuração recomendada
-
Pares: GBPUSD (M30) e USDJPY (H1).
-
Tipo de conta: ECN ou Raw (Standard é suportada, mas menos recomendada).
-
Saldo mínimo: 500 USD (1 000 USD ou mais recomendados para um crescimento mais suave).
-
Alavancagem: pelo menos 1:100.
-
Tipo de lote:
-
Lotes fixos para os primeiros testes em demo e real.
-
Auto‑lote para contas maiores quando desempenho e risco forem aceitáveis.
-
-
Offset de horário da corretora: defina conforme o horário do servidor para alinhar a janela da sessão asiática/Londres.
Perfil para prop firm e risco
Tokyo Crown pode ser usado em desafios de prop firm e contas financiadas com configuração conservadora:
-
Risco sugerido: 0,25–0,5% por operação por par (não ultrapassar 1% por operação em contas de prop).
-
Para regras rígidas de drawdown diário/total, mantenha o escalonamento opcional desativado e use apenas entradas únicas.
-
Ajuste os níveis de stop de equity de acordo com as regras da prop (por exemplo, 3–5% na avaliação e menos na conta financiada).
Sistema de proteção
-
Stop máximo por equity para suspender as operações quando a equity total cair um percentual ou valor definido.
-
Trailing de equity para travar parte do lucro flutuante após períodos lucrativos.
-
Opção de saída no fechamento da vela quando as condições internas de saída forem atendidas.
-
Sem DLL externas: Expert Advisor para MT5 totalmente autônomo.
Visão geral dos parâmetros
-
Offset/fuso horário da corretora (diferença GMT do servidor).
-
Tamanho de lote fixo ou risco do auto‑lote por 1 000 unidades da moeda da conta.
-
Tamanho máximo do auto‑lote (limite rígido).
-
Stop loss e take profit (em pips).
-
Número máximo de posições por par.
-
Proteção de equity: stop de equity, trailing de equity e bloqueios diários/semanais opcionais.
-
Saída no fechamento da vela ligado/desligado.
Backtest e início rápido
-
Para backtests, use dados em tick com spreads reais e o GMT/offset da corretora corretos.
-
Anexe o Tokyo Crown a:
-
gráfico GBPUSD M30,
-
gráfico USDJPY H1.
-
-
Ajuste o offset de horário da corretora e comece com um lote fixo pequeno em uma conta demo.