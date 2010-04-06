Grebenka

Grebenka - помощник для разметки графика.

Функционал:
1. позволяет непрерывно рисовать линии ZigZag в ручном режиме, используя клики мышкой.
2. позволяет включать режим, при котором любая трендовая линия с которой в данный момент проводится манипуляция, выравнивается по горизонтали.

Горячие клавиши:
[Z] - включение/выключение режима рисования линий ZigZag вручную
[X] - включение/выключение режима горизонтальной трендовой линии
[C] - быстрая смена цвета линий ZigZag
[Del] - стандартная клавиша для удаления любых выделенных объектов

Рисовалка пригодиться тем, кто использует в своей торговле понятие “структура рынка”. Для стратегий типа Захват Ликвидности, Smart Money Concepts (SMC), ТС “Алгоритм” и т.п.

Навеяно индикатором Palo4nik для платформы MetaTrader 4.
Video Grebenka
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desenvolvimento da versão anterior do indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador padrão ZigZag modificado com informações adicionais sobre o comprimento da onda em pontos, níveis e diferentes lógicas de alerta Melhorias gerais: Adaptação do código para MetaTrader 5 Otimizada a operação com objetos gráficos Novidades: Níveis horizontais nos extremos Seleção do tipo de níveis: horizontal/raios/segmentos Filtro de níveis líquidos (não quebrados pelo preço) Buffer para rupturas: aju
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
Indicadores
O indicador mostra os   níveis redondos   no gráfico. Eles também são chamados de níveis   psicológicos , bancários ou de jogador principal. Nestes níveis, há uma verdadeira luta entre touros e ursos, o acúmulo de muitas ordens, o que leva ao aumento da volatilidade. O indicador se ajusta   automaticamente   a qualquer instrumento e período de tempo. Quando o   nível 80   é rompido e testado,   nós compramos . Quando o   nível 20   é rompido e testado,   nós vendemos . A meta é 00. Atenção. Dev
FREE
Cart Indicator MT5
Akira Egashira
Indicadores
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
Double Inside Bars
Juan Facundo Valdes
4.8 (5)
Indicadores
Este indicador é baseado na estratégia proposta pelo canal do YouTube 'The Secret Mindset', no vídeo "A Reliable Scalping Strategy I Discovered After 1 Month of Price Action Trading" Uma explicação completa e detalhada da estratégia e condições para filtrar os sinais são expostas no vídeo.  * O criador do canal do YouTube não está relacionado ao desenvolvimento deste indicador Os sinais devem ser combinados com outros indicadores e filtrados pelo julgamento de cada trader Indicador Os compassos
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Criado por Chester Keltner, esse é um indicador de volatilidade utilizado pela análise técnica. É possível seguir a tendência dos preços de ativos financeiros e gerar padrões de suporte e resistência. Além disso, os envelopes são uma forma de acompanhar a volatilidade, a fim de identificar oportunidades de compra e venda desses ativos. Funciona em períodos maiores do que o período visível no gráfico. Todos os valores estão disponíveis em forma de buffers para
FREE
Alert Waves for mt5
Zhi Xian Hou
4.5 (2)
Indicadores
Indicator introduction: The indicator draws wave lines and histograms, It has small price lag, and the signal will not drift. The indicator can send emails, alerts and notifications to you when previous k line has an up arrow and it is under the histogram sections or it has a down arrow. you can choose whether or not to send the two kind of alerts, the alerts repetition times can also be changed. If the indicator appears red and green histograms, this is a buy zone. It can be used to analyze mar
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   Haven FVG   é uma ferramenta para analisar mercados que permite identificar áreas de ineficiência (Fair Value Gaps, FVG) no gráfico, fornecendo aos traders níveis-chave para a análise de preços e a tomada de decisões comerciais. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Configurações individuais de cores: Cor para FVG de alta   (Bullish FVG Color). Cor para FVG de baixa   (Bearish FVG Color). Visualização flexível de FVG: Quantidade máxima de velas para buscar FVG. Exte
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
O Canal Donchian Os canais são uma das ferramentas de análise técnica mais populares porque transmitem intuitivamente aos analistas as restrições que tendem a ocorrer na maioria das mudanças de preço. Os usuários do canal sabem que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, independentemente de o preço estar no centro de uma faixa ou próximo a uma das fronteiras. Uma das técnicas mais famosas para explorar esses conceitos são as bandas de Bollinger. No entanto, John Bollinger não
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indicadores
Are you tired of plotting Fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays Fibo retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Manual anchoring is not needed Perfect for price confluence studies The indicator evaluates if retracements or extensions are needed Once drawn, you can manually edit t
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Forex17 Bollinger Channel
Robinson Alves Lemos
Indicadores
Este indicador exibe apenas as bandas superior e inferior de um canal de volatilidade no estilo Bollinger, sem plotar a média móvel central. Seu objetivo principal é fornecer um envelope de volatilidade limpo e flexível, permitindo que os traders foquem no comportamento do preço em relação aos limites do canal, mantendo total controle sobre a estética e a composição do gráfico. Diferentemente das Bandas de Bollinger tradicionais, onde a média móvel central é sempre exibida, este indicador utiliz
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicadores
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicadores
Trend Duration Forecast It utilizes a Hull Moving Average (HMA) to detect trend direction and statistically forecasts the probable duration of the current move based on historical market behavior. Key Features Smooth Trend Detection:   Uses the Hull Moving Average (HMA) to filter noise while minimizing lag, providing clean Bullish/Bearish signals. Real-Time Duration Counter:   Displays a dynamic label at the start of the current trend showing the   "Real Length"   (number of bars the trend has b
FREE
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
Indicadores
Free for now, price is going to be 30 USD at Jan 1. 2025. Features: Pin Bar Detection : The indicator is designed to identify bullish and bearish pin bars based on specific criteria, including the relative size of the candle’s body and shadow, as well as the position of the candle's body in relation to the 38.2% Fibonacci level. Customizable Labels : Custom text is displayed above each identified bullish or bearish pin bar, such as "[38.2]" for bullish and "[-38.2]" for bearish, helping traders
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
# DAILY SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS - SEO OPTIMIZED DESCRIPTION ## SHORT DESCRIPTION (160 characters max) ``` Free pivot points indicator with daily support resistance levels for MT5. Perfect for intraday forex day trading and scalping strategies. ``` **Character count:** 159 **Keywords included:** pivot points, support, resistance, MT5, forex, day trading, scalping, free --- ## FULL DESCRIPTION (HTML Formatted for MQL5) ### Main Title **Daily Support and Resistance Levels - Free Pivot
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Indicadores
Indicador que marca o 50% de cada Vela. Te ajudará a fazer Scalps lucrativos. Caso a próxima vela abra acima dos 50% do Candle anterior , você deverá abrir uma operação de COMPRA e caso a próxima vela abra abaixo do 50% do candle anterior ,deverá abrir uma operação de VENDA. Essa Estratégia é muito lucrativa. Para melhor aproveitá-la fique de olho nos Contextos dos Velas logo à esquerda. Boa sorte!
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indicadores
Neural-Link Pattern Scanner: Advanced Candlestick Recognition for MetaTrader 5 The Neural-Link Pattern Scanner is a professional-grade technical analysis tool designed for the MetaTrader 5 platform. It automates the detection of high-probability candlestick patterns, providing real-time visual labels directly on the trading interface. By filtering for specific mathematical price structures, this indicator helps traders identify potential reversals and trend continuations with precision. Core Fun
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indicadores
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicadores
OmniSignal Navigator – Smart Entries at Key Levels Trade Like a Professional  with this daily/weekly High-Low-Close indicator, designed for   scalping or intraday short term trading   and precision breakout trading. Suggested Timeframes to trade with: M5 |  DONT USE THE INDICATOR ON THE M1 TIMEFRAME!!! Why It Works   Perfect for Scalping/Intraday:   Targets key zones ( PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) on   M2, M3, M5, M15   timeframes. (Lower Timeframes = More Signals, Higher Timeframes = Le
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
MTF Dual Linear Regression Channel
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
This indicator plots two linear regression channels on the chart for any currency pair or financial instrument, supporting the use of two different timeframes. The first channel uses a shorter period to identify local trends. The second channel uses a longer period to identify overall trends. Each channel displays a main regression line and two lines representing the deviation range. Users can adjust the period of each channel and select the desired timeframe. The indicator helps monitor price m
FREE
Dynamic Linear Regression
Abraao Moreira
5 (4)
Indicadores
Este indicador traça uma reta baseada em regressão linear, esta reta é dinâmica e é atualizada a cada tick. O cálculo de regressão linear é feito considerando o número de candles definido pelo tamanho da janela fornecida pelo usuário. São traçadas duas linhas, uma superior e uma inferior, para guiar a estratégia do usuário, a distância dessas linhas para a linha central deve ser configurada. É possível definir os estilos, cores e espessuras de cada uma das linhas.  Esse indicador foi inicialmen
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicadores
O Amiguinho's Bar Counter é um indicador de price action para exibir a contagem de barras (candles) com algumas opções interessantes. Sobre o parâmetro "Período de análise": caso o timeframe corrente estiver em minutos, então o período de análise será considerado em dias; caso o timeframe corrente estiver em dias, então o período de análise será considerado em meses; ou caso o timeframe corrente estiver em semanas ou meses, então o período de análise será considerado em anos.
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicadores
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
