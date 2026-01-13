PerfectExecuter
DRX VWAP Engine – Execução de Ordens Institucional
Você já se perguntou por que traders institucionais conseguem melhores preços de execução? Eles não usam ordens a mercado simples para grandes volumes. Eles usam algoritmos como este.
O Problema: Uma ordem a mercado de grande volume sofre com slippage (deslizamento) e custos de spread. Você move o mercado contra si mesmo (Market Impact). A Solução: Este algoritmo de execução divide sua ordem total (ex: 10 lotes) em fatias inteligentes ("Slices"). Estas são colocadas como ordens limitadas dentro do spread, baseadas no perfil de volume.
Como funciona:
Slicing: A posição total é dividida em tranches menores.
Lógica VWAP: O EA calcula o Preço Médio Ponderado por Volume. Ordens limitadas só são colocadas se o preço for estatisticamente vantajoso.
Lógica Chase: O preço está fugindo? O algoritmo detecta o momentum e ajusta dinamicamente as ordens limitadas para garantir a execução.
TCA (Análise de Custo de Transação): O EA mede em tempo real quanto "Alpha" (vantagem de preço) você gerou em comparação com uma ordem a mercado imediata.
Painel e Métricas:
Alpha (pts): Seu ganho concreto ao usar o algoritmo.
Impl. Shortfall: Diferença entre preço inicial e preço médio de execução.
Momentum %: Indica se há tendência no mercado.
Progress: Progresso da execução (ex: 3.50 / 10.00 lotes preenchidos).
Controles:
BUY / SELL VWAP: Inicia o algoritmo.
URGENCY (Urgência): Controla a agressividade (Low = Paciente / High = Rápido).
STOP: Cancela imediatamente todas as ordens pendentes.
Conclusão: O DRX VWAP Executor não é um gerador de sinais, mas uma ferramenta para gestão profissional de trades. Ele profissionaliza sua entrada e ajuda a reduzir drasticamente o slippage.