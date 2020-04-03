Donchian Channels Multi Currency EA MT5

Donchian Channel Multicurrency EA MT5 implementa estratégias robustas de Canal de Donchian que foram amplamente testadas em vários pares de moedas e períodos de tempo. O robô oferece capacidades completas de negociação, incluindo recuperação em grade, opções de hedge e estratégias de martingale (configuráveis, mas desativadas por padrão). Ele possui métodos de entrada precisos (rompimentos, reversões, seguimento de tendência) e regras de saída flexíveis (baseadas em indicadores, tempo ou lucro), além de funcionalidades avançadas como proteção contra rebaixamento (drawdown), filtros de spread/deslizamento e indicadores eficientes, sem atraso, que consomem poucos recursos do sistema e executam as ordens com mínima latência.

O sistema inclui filtros de dia/horário para controle das sessões de negociação e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe as operações abertas, o patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos tornam a configuração simples. Toda a configuração conta com documentação detalhada.

Documentação detalhada: Guia Geral de Configurações | Configurações do Indicador | Backtests e Arquivos de Otimização

Você pode baixar a versão para MT4 aqui

Principais Características

  • Sistema de negociação da estratégia do indicador Canal de Donchian com períodos totalmente personalizáveis

  • Negociação multi-moeda com todos os pares principais

  • Diversas opções de gerenciamento de risco: Stop Loss, Take Profit, trailing stop

  • Dimensionamento avançado de posição e proteção contra drawdown

  • Filtros de dia/horário para controle da sessão de operação

  • Painel de monitoramento em tempo real

  • Notificações pop-up, por e-mail e push

  • Compatível com VPS MQL5 para operação 24/7

Nota: Estratégias agressivas (martingale/grade) são opcionais e estão desativadas por padrão.

Recomendações Importantes

Este é um sistema profissional de negociação, não uma garantia de lucros. Flutuações normais do mercado devem ser esperadas:

  1. Sempre teste primeiro em conta demo

  2. Comece com risco baixo (0,5%–1% por operação)

  3. Use apenas capital que esteja disposto a perder

Atualizações regulares e arquivos otimizados são lançados trimestralmente. Para as recomendações mais recentes, consulte o blog da MQL5 na seção de documentação.

Veja todos os meus produtos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Entre em contato comigo para suporte:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Se quiser testar a versão gratuita por 7 dias, entre em contato comigo pelo perfil e terei prazer em fornecer.





Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário