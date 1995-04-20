Mouse calculation mt4
- Indicadores
- Shi Jie He
- Versão: 1.1
Mouse Calculation calcula rapidamente o P/L de cada ordem se ela fosse encerrada no preço indicado pelo mouse.
Ideal para decisões rápidas com múltiplas ordens: grid, martingale e entradas em camadas. Preço de break-even e níveis-alvo em um piscar de olhos.
Recursos principais
-
Mouse PnL (M): Prévia do P/L por ordem e do total (inclui swap).
-
Break even Price (B): Exibe o preço/linha de break-even do conjunto.
-
Time_Sync_Lines (T): Alinha o mesmo horário do dia nos últimos N dias para comparar; arraste para revisar momentos-chave.
-
Panel (P): Mostrar/Ocultar o painel.
-
About (A): Instruções e informações.
Legendas no gráfico
-
B / S: P/L atual da ordem
-
M: P/L estimado “se fechar no preço do mouse”
-
T: P/L total
Melhores cenários
-
Grid: Defina rapidamente o “take profit” do conjunto.
-
Martingale: Veja “até onde precisa reagir para chegar ao break-even / positivo”.
-
Múltiplas ordens: Facilita fechamentos parciais e ajustes.
Parâmetros
-
sync_lines: Número de linhas verticais do Time_Sync_Lines (padrão 8)
(Os demais são ajustes de cor/estilo.)
Como usar
-
Anexe ao gráfico (com base no símbolo do gráfico atual).
-
Pressione M para Mouse PnL (M), B para Break even Price (B), T para Time_Sync_Lines (T).
-
Mova o mouse para qualquer nível de preço; arraste o Time_Sync_Lines quando quiser comparar.
Atalhos: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.
Aviso importante e isenção de responsabilidade
-
Este indicador é apenas para análise e apoio à decisão. Não é recomendação de investimento e não garante lucros.
-
Especificações, valor do ponto e swap variam por corretora; os resultados podem diferir.
-
O indicador não executa operações nem altera ordens; apenas exibe informações.