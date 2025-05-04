EasyTrade MT4

5

Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa

Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave.

Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho.
Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy Trade mantém seu foco onde realmente importa: em decisões inteligentes e resultados consistentes.


Por que usar o Easy Trade?
  • Gestão de Risco Precisa: opere com volume fixo ou defina seu risco por operação como percentual. Informações de risco e retorno em tempo real na ponta dos dedos.
  • Trailing com Base em Cesta: monitore o lucro de várias operações. Garanta lucros parciais ao atingir metas – ideal para posições agrupadas.
  • Registro de Operações: cada operação pode ser registrada como uma captura de tela – ideal para diários, acompanhamento e análise de desempenho.
  • Fechamentos Programados: defina uma data e hora específica para encerrar automaticamente posições abertas. Perfeito para fechamento no final do dia ou antes do fim de semana.
  • Interface Personalizável: organize e dimensione os botões, ajuste os estilos de linha e redimensione o painel para se adequar à sua tela e preferências.


Principais Funcionalidades (Versão 1.0)
  • Número Mágico e Identificação de Estratégia: separe facilmente operações por estratégia usando comentários personalizados para análise e rastreamento.
  • Opções de Tamanho de Lote: use volume fixo ou dimensionamento baseado em risco com base no SL e percentual de capital.
  • Trailing Stop por Cesta: assegure lucros após atingir uma meta personalizável (ex.: travar $5 quando o lucro atingir $10).
  • Meta de Lucro por Cesta: encerre todas as operações quando um lucro predefinido for alcançado (ex.: fechar automaticamente em $20).
  • Fechamento Automático Programado: encerre automaticamente todas as operações em uma data e hora definidas – útil antes do fim de semana ou eventos importantes.
  • Confirmação de Painel: evite fechamentos acidentais com solicitações de confirmação para todas as ações de fechamento.
  • Botão de Captura de Tela Integrado: capture e salve instantaneamente seu gráfico – perfeito para diários.
  • Pré-visualização Interativa de Risco: veja a distância do SL, valor por pip e exposição potencial antes de abrir uma operação.
  • Painel de Status Claro: acompanhe seu risco total, lucro/prejuízo ao vivo, gatilho de trailing e meta de lucro em tempo real.


Atualizações Futuras (Em Breve)
  • Suporte a Ordens Pendentes
  • Trailing Stop por Operação
  • Integração com Calendário de Notícias Automatizado
  • Alertas Personalizáveis

Estamos desenvolvendo ativamente o Easy Trade com base nas necessidades reais dos traders. Tem uma ideia ou sugestão? Fale conosco – estamos ouvindo.


Desenvolvido para Traders que…
  • Desejam um fluxo de trabalho rápido e organizado para gestão de operações
  • Preferem gerenciar operações manualmente com ferramentas mais inteligentes
  • Valorizam o aprendizado com diário e querem capturas de tela salvas automaticamente
  • Precisam de monitoramento de risco ao vivo em vários símbolos
  • Operam setups de curto prazo e precisam de execução e rastreamento rápidos


Comece a Operar com Mais Inteligência Hoje
Easy Trade ajuda a simplificar suas decisões, controlar seu risco e aumentar sua confiança nas operações.

Disponível agora para MT4 e MT5 no Mercado MQL5.

Desenvolvido pela Stein Investments – Ferramentas de Qualidade para Traders Sérios.
Comentários 1
lampaal
239
lampaal 2025.05.13 18:15 
 

I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul

Responder ao comentário