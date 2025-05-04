EasyTrade MT4

Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa

Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave.





Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho.

Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy Trade mantém seu foco onde realmente importa: em decisões inteligentes e resultados consistentes.





⸻





Por que usar o Easy Trade?

Gestão de Risco Precisa: opere com volume fixo ou defina seu risco por operação como percentual. Informações de risco e retorno em tempo real na ponta dos dedos.

Trailing com Base em Cesta: monitore o lucro de várias operações. Garanta lucros parciais ao atingir metas – ideal para posições agrupadas.

Registro de Operações: cada operação pode ser registrada como uma captura de tela – ideal para diários, acompanhamento e análise de desempenho.

Fechamentos Programados: defina uma data e hora específica para encerrar automaticamente posições abertas. Perfeito para fechamento no final do dia ou antes do fim de semana.

Interface Personalizável: organize e dimensione os botões, ajuste os estilos de linha e redimensione o painel para se adequar à sua tela e preferências.





⸻





Principais Funcionalidades (Versão 1.0)

Número Mágico e Identificação de Estratégia: separe facilmente operações por estratégia usando comentários personalizados para análise e rastreamento.

separe facilmente operações por estratégia usando comentários personalizados para análise e rastreamento. Opções de Tamanho de Lote: use volume fixo ou dimensionamento baseado em risco com base no SL e percentual de capital.

use volume fixo ou dimensionamento baseado em risco com base no SL e percentual de capital. Trailing Stop por Cesta: assegure lucros após atingir uma meta personalizável (ex.: travar $5 quando o lucro atingir $10).

assegure lucros após atingir uma meta personalizável (ex.: travar $5 quando o lucro atingir $10). Meta de Lucro por Cesta: encerre todas as operações quando um lucro predefinido for alcançado (ex.: fechar automaticamente em $20).

encerre todas as operações quando um lucro predefinido for alcançado (ex.: fechar automaticamente em $20). Fechamento Automático Programado: encerre automaticamente todas as operações em uma data e hora definidas – útil antes do fim de semana ou eventos importantes.

encerre automaticamente todas as operações em uma data e hora definidas – útil antes do fim de semana ou eventos importantes. Confirmação de Painel: evite fechamentos acidentais com solicitações de confirmação para todas as ações de fechamento.

evite fechamentos acidentais com solicitações de confirmação para todas as ações de fechamento. Botão de Captura de Tela Integrado: capture e salve instantaneamente seu gráfico – perfeito para diários.

capture e salve instantaneamente seu gráfico – perfeito para diários. Pré-visualização Interativa de Risco: veja a distância do SL, valor por pip e exposição potencial antes de abrir uma operação.

veja a distância do SL, valor por pip e exposição potencial antes de abrir uma operação. Painel de Status Claro: acompanhe seu risco total, lucro/prejuízo ao vivo, gatilho de trailing e meta de lucro em tempo real.





⸻





Atualizações Futuras (Em Breve)

Suporte a Ordens Pendentes

Trailing Stop por Operação

Integração com Calendário de Notícias Automatizado

Alertas Personalizáveis





Estamos desenvolvendo ativamente o Easy Trade com base nas necessidades reais dos traders. Tem uma ideia ou sugestão? Fale conosco – estamos ouvindo.





⸻





Desenvolvido para Traders que…

Desejam um fluxo de trabalho rápido e organizado para gestão de operações

Preferem gerenciar operações manualmente com ferramentas mais inteligentes

Valorizam o aprendizado com diário e querem capturas de tela salvas automaticamente

Precisam de monitoramento de risco ao vivo em vários símbolos

Operam setups de curto prazo e precisam de execução e rastreamento rápidos





⸻





Comece a Operar com Mais Inteligência Hoje

Easy Trade ajuda a simplificar suas decisões, controlar seu risco e aumentar sua confiança nas operações.





Disponível agora para MT4 e MT5 no Mercado MQL5.





Desenvolvido pela Stein Investments – Ferramentas de Qualidade para Traders Sérios.