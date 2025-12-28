CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Exportação (United States Exports)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Comércio
Moderada $​289.305 bilh
$​280.921 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​289.305 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Exportações (Exports) refletem o volume de bens e serviços fornecidos no exterior. Na elaboração do indicador, é usado o custo das mercadorias levando em consideração a entrega antes do embarque no navio (Free Alongside Ship, FAS), antes do seguro e antes de outras despesas relacionadas. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Exportação (United States Exports)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
$​289.305 bilh
$​280.921 bilh
ago. 2025
$​280.832 bilh
$​280.602 bilh
jul. 2025
$​280.464 bilh
$​279.650 bilh
jun. 2025
$​277.298 bilh
$​278.646 bilh
mai. 2025
$​279.000 bilh
$​290.572 bilh
abr. 2025
$​289.370 bilh
$​281.074 bilh
mar. 2025
$​278.456 bilh
$​278.000 bilh
fev. 2025
$​278.458 bilh
$​270.506 bilh
jan. 2025
$​269.819 bilh
$​266.520 bilh
dez. 2024
$​266.507 bilh
$​273.574 bilh
nov. 2024
$​273.366 bilh
$​266.309 bilh
out. 2024
$​265.720 bilh
$​270.015 bilh
set. 2024
$​267.948 bilh
$​271.189 bilh
ago. 2024
$​271.755 bilh
$​266.479 bilh
jul. 2024
$​266.603 bilh
$​265.266 bilh
jun. 2024
$​265.938 bilh
$​262.006 bilh
mai. 2024
$​261.661 bilh
$​263.443 bilh
abr. 2024
$​263.666 bilh
$​261.607 bilh
mar. 2024
$​257.620 bilh
$​262.927 bilh
fev. 2024
$​263.014 bilh
$​257.184 bilh
jan. 2024
$​257.193 bilh
$​256.863 bilh
dez. 2023
$​258.248 bilh
$​254.325 bilh
nov. 2023
$​253.737 bilh
$​258.580 bilh
out. 2023
$​258.800 bilh
$​261.113 bilh
set. 2023
$​261.113 bilh
$​255.436 bilh
ago. 2023
$​256.031 bilh
$​251.885 bilh
jul. 2023
$​251.660 bilh
$​247.740 bilh
jun. 2023
$​247.483 bilh
$​247.833 bilh
mai. 2023
$​247.099 bilh
$​249.152 bilh
abr. 2023
$​249.015 bilh
$​258.189 bilh
mar. 2023
$​256.150 bilh
$​250.838 bilh
fev. 2023
$​251.150 bilh
$​258.009 bilh
jan. 2023
$​257.496 bilh
$​249.004 bilh
dez. 2022
$​250.152 bilh
$​252.349 bilh
nov. 2022
$​251.864 bilh
$​256.996 bilh
out. 2022
$​256.631 bilh
$​258.512 bilh
set. 2022
$​258.004 bilh
$​260.793 bilh
ago. 2022
$​258.918 bilh
$​259.585 bilh
jul. 2022
$​259.290 bilh
$​258.763 bilh
jun. 2022
$​260.799 bilh
$​256.523 bilh
mai. 2022
$​255.894 bilh
$​252.850 bilh
abr. 2022
$​252.621 bilh
$​244.112 bilh
mar. 2022
$​241.716 bilh
$​228.824 bilh
fev. 2022
$​228.630 bilh
$​224.490 bilh
jan. 2022
$​224.400 bilh
$​228.347 bilh
dez. 2021
$​228.143 bilh
$​224.734 bilh
nov. 2021
$​224.215 bilh
$​223.633 bilh
out. 2021
$​223.633 bilh
$​206.796 bilh
set. 2021
$​207.558 bilh
$​213.740 bilh
ago. 2021
$​213.740 bilh
$​212.829 bilh
12
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido