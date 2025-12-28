Calendário Econômico
EUA - Exportação (United States Exports)
|Moderada
|$289.305 bilh
|
$280.921 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
$289.305 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Exportações (Exports) refletem o volume de bens e serviços fornecidos no exterior. Na elaboração do indicador, é usado o custo das mercadorias levando em consideração a entrega antes do embarque no navio (Free Alongside Ship, FAS), antes do seguro e antes de outras despesas relacionadas. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Exportação (United States Exports)".
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
