O Índice de Atividade das Empresas do Fed de Dallas (Dallas Fed Services Business Activity) é a diferença entre o número de entrevistados observando uma melhoria nas condições de negócios - para o mês de referência em comparação com o mês anterior - e aqueles que expressaram deterioração das condições. Ao calcular o indicador, é aplicado ajuste sazonal. O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar americano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade das Empresas do Federal Reserve Bank de Dallas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).