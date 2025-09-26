CalendrierSections

Indice des prix à la consommation au Royaume-Uni, y compris les coûts du logement des propriétaires occupants (CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau National de la Statistique (Office for National Statistics)
Secteur
Prix
Bas 138.5
138.4
Dernière publication
Précédent
138.5
Prochaine publication
Précédent
L’Indice des prix à la consommation, y compris les coûts de logement des propriétaires occupants (CPIH), représente une variation des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. Contrairement à l’indice des prix à la consommation, le CPIH comprend les coûts de logement des propriétaires occupants. L’IPC est l’une des principales mesures de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La croissance de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours de la livre.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation au Royaume-Uni, y compris les coûts du logement des propriétaires occupants (CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
138.5
138.4
juin 2025
138.4
138.0
févr. 2025
135.6
135.1
déc. 2024
135.1
134.6
nov. 2024
134.6
134.3
sept. 2024
133.5
133.4
juin 2024
133.0
132.7
mai 2024
132.7
132.2
mars 2024
131.6
130.8
févr. 2024
130.8
130.0
janv. 2024
130.0
130.5
déc. 2023
130.5
130.0
nov. 2023
130.0
130.2
oct. 2023
130.2
130.1
sept. 2023
130.1
129.4
août 2023
129.4
129.0
juil. 2023
129.0
129.4
juin 2023
129.4
129.1
mai 2023
129.1
128.3
avr. 2023
128.3
126.8
mars 2023
126.8
126.0
févr. 2023
126.0
124.8
janv. 2023
124.8
125.3
déc. 2022
125.3
124.8
nov. 2022
124.8
124.3
oct. 2022
124.3
122.3
sept. 2022
122.3
121.8
août 2022
121.8
121.2
juil. 2022
121.2
120.5
juin 2022
120.5
119.7
mai 2022
119.7
119.0
avr. 2022
119.0
116.5
mars 2022
116.5
115.4
févr. 2022
115.4
114.6
janv. 2022
114.6
114.7
déc. 2021
114.7
114.1
nov. 2021
114.1
113.4
oct. 2021
113.4
112.4
sept. 2021
112.4
112.1
août 2021
112.1
111.4
juil. 2021
111.4
111.4
juin 2021
111.4
111.0
mai 2021
111.0
110.4
avr. 2021
110.4
109.7
mars 2021
109.7
109.4
févr. 2021
109.4
109.3
janv. 2021
109.3
109.4
déc. 2020
109.4
109.1
nov. 2020
109.1
109.2
oct. 2020
109.2
109.2
123
Exporter

