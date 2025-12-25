КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс потребительских цен Великобритании, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 138.9
138.9
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
138.9
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) отражает уровень цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Оценивается корзина из товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. В отличии от традиционного индекса потребительских цен, в расчет данного индикатора включены расходы домохозяйств на содержание жилья. CPI — один из показателей потребительских настроений и инфляции в стране. Рост индекса потребительских цен может положительно отразиться на котировках фунта.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Великобритании, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
138.9
138.9
июль 2025
138.5
138.4
июнь 2025
138.4
138.0
февр. 2025
135.6
135.1
дек. 2024
135.1
134.6
нояб. 2024
134.6
134.3
сент. 2024
133.5
133.4
июнь 2024
133.0
132.7
май 2024
132.7
132.2
март 2024
131.6
130.8
февр. 2024
130.8
130.0
янв. 2024
130.0
130.5
дек. 2023
130.5
130.0
нояб. 2023
130.0
130.2
окт. 2023
130.2
130.1
сент. 2023
130.1
129.4
авг. 2023
129.4
129.0
июль 2023
129.0
129.4
июнь 2023
129.4
129.1
май 2023
129.1
128.3
апр. 2023
128.3
126.8
март 2023
126.8
126.0
февр. 2023
126.0
124.8
янв. 2023
124.8
125.3
дек. 2022
125.3
124.8
нояб. 2022
124.8
124.3
окт. 2022
124.3
122.3
сент. 2022
122.3
121.8
авг. 2022
121.8
121.2
июль 2022
121.2
120.5
июнь 2022
120.5
119.7
май 2022
119.7
119.0
апр. 2022
119.0
116.5
март 2022
116.5
115.4
февр. 2022
115.4
114.6
янв. 2022
114.6
114.7
дек. 2021
114.7
114.1
нояб. 2021
114.1
113.4
окт. 2021
113.4
112.4
сент. 2021
112.4
112.1
авг. 2021
112.1
111.4
июль 2021
111.4
111.4
июнь 2021
111.4
111.0
май 2021
111.0
110.4
апр. 2021
110.4
109.7
март 2021
109.7
109.4
февр. 2021
109.4
109.3
янв. 2021
109.3
109.4
дек. 2020
109.4
109.1
нояб. 2020
109.1
109.2
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания