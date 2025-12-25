Экономический календарь
Объем строительства в Великобритании м/м (United Kingdom Construction Output m/m)
|Низкая
|0.2%
|0.4%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем строительства, м/м (Construction Output m/m) отражает изменение активности в строительной отрасли страны в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается исходя из суммы средств, полученных строительными компаниями с клиентов за строительные и инженерные работы, за соответствующий период без учета НДС и расчетов с субподрядчиками. В эту сумму также включается стоимость работ, выполненных по собственной инициативе (например, строительство зданий для последующей сдачи в аренду или продажи).
Данные для расчета берутся из результатов ежемесячного опроса более 8000 строительных предприятий, на которых работает более 100 человек или ежегодный оборот составляет более 60 млн фунтов стерлингов. Предприятия представляют 24 отрасли строительства, включая строительство жилых и коммерческих зданий, дорог и автомагистралей, мостов и тоннелей, коммуникаций и коллекторов, водных объектов, ремонт зданий, бурение скважин и другие строительно-инженерные специализации. При расчете показателя учтены статистические веса каждого предприятия.
Ежемесячная оценка скорректирована с учетом сезонных колебаний, поскольку строительство сильно зависит как от праздничных и выходных дней, так и от погодных условий и сезонности. Параметры сезонной корректировки для расчета этого показателя ежегодно пересматриваются.
Вклад строительных компаний в ВВП страны составляет около 5,9%. Поэтому показатель внимательно отслеживают аналитики и экономисты. Он считается опережающим индикатором состояния экономики. Рост объема строительства — также опережающий показатель и активности на рынке недвижимости, и ипотечного кредитования. Таким образом, увеличение показателя — благоприятный фактор для фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем строительства в Великобритании м/м (United Kingdom Construction Output m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
