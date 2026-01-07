영국 건설 생산량 m/m은 해당 달의 건설 활동량이 전월과 비교하여 변경되었음을 반영합니다. 지표는 부가세 및 하도급 공사대금을 제외한 해당 기간 동안 건설 및 공사에 대해 고객에게 부과할 수 있는 금액으로 계산합니다. 또한 이 금액에는 기업 자신의 이니셔티브(예: 최종 임대 또는 판매를 위한 건물)에 따라 수행되는 작업 원가가 포함됩니다.

이 계산은 100명 이상의 직원을 고용하고 있거나 연간 매출액이 6천만 파운드 이상인 8,000개 이상의 건설 회사를 대상으로 한 월별 조사에 기초합니다. 이들 업체는 국내 및 상업용 건물 건설, 도로 및 자동차 도로, 교량 및 터널, 유체용 유틸리티 프로젝트, 전기 및 통신용 프로젝트, 시추, 부지 준비 및 기타 토목공사 등 24개 건설업을 대표합니다. 회사 통계 가중치는 지표 계산에서 고려됩니다.

월별 추정치는 계절적 변화에 따라 조정되는데, 이는 건설이 날씨와 계절적 조건뿐만 아니라 휴일 및 주말에도 크게 의존하기 때문입니다. 지표 계산에 적용되는 계절 조정 파라미터는 매년 수정됩니다.

건설회사들의 국가 GDP 기여도는 약 5.9%입니다. 따라서, 이 지표는 분석가들과 경제학자들에 의해 면밀히 관찰됩니다. 그것은 경제 건전성을 보여주는 대표적인 지표로 여겨지고 있습니다. 건설증가율도 부동산시장 활성화와 주택담보대출의 선행지표 입니다. 따라서 지표 증가는 파운드 스털링에 유리한 요인입니다.

