Calendrier économique
Construction Output m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Construction Output m/m)
|Bas
|0.2%
|0.4%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
0.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
U.K. Construction La production m/m traduit l’évolution de l’activité de construction du pays au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indicateur est calculé comme le montant facturé aux clients pour les travaux de construction et d’ingénierie au cours de la période concernée, hors TVA et paiements d’ infrastructure. Ce montant comprend également le coût des travaux exécutés à l’initiative des entreprises (par exemple, les bâtiments en cas de location ou de vente éventuelle).
Le calcul est basé sur une enquête mensuelle auprès de plus de 8 000 entreprises de construction employant plus de 100 personnes ou avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 60 millions de livres sterling. Les sociétés représentent 24 industries de la construction, y compris la construction de bâtiments domestiques et commerciaux, de routes et d’autoroutes, de ponts et de tunnels, de projets de services publics pour les fluides, de projets d’électricité et de télécommunications, de forage, de préparation de sites et d’autres projets de génie civil. Les pondérations des statistiques d’entreprise sont prises en compte dans le calcul de l’indicateur.
L’estimation mensuelle est ajustée pour tenir compte des variations saisonnières, car la construction dépend fortement des jours fériés et des fins de semaine, ainsi que des conditions météorologiques et saisonnières. Les paramètres de désaisonnalisation appliqués au calcul de l’indicateur sont révisés chaque année.
La contribution des entreprises de construction au PIB national est d’environ 5,9%. Par conséquent, l’indicateur est surveillé de près par les analystes et les économistes. Il est considéré comme un indicateur de premier plan de la santé économique. La croissance de la construction est également un indicateur de premier plan de l’activité sur le marché immobilier et des prêts hypothécaires. Ainsi, la croissance de l’indicateur est un facteur favorable pour la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConstruction Output m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Construction Output m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
