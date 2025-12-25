Экономический календарь
Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)
|Низкая
|£5.392 млрд
|£5.585 млрд
|
£6.621 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|£5.699 млрд
|
£5.392 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии, м/м (BoE Net Lending m/m) отражает изменение чистого объема непогашенных кредитов в отчетном месяце по отношению к предыдущему. В него включены как стерлинговые потребительские кредиты, выданные частным лицам, так и ипотечные кредиты (займы, обеспеченные жильем).
Чистый объем текущих непогашенных кредитов — это валовый поток кредитования в отчетном месяце за вычетом потока погашения кредитов.
Кредиты, обеспеченные жильем, делятся на три типа:
- займы, выданные непосредственно на покупку жилья (это одобрения кредитов, полностью обеспеченных жилой недвижимостью посредством первичной ипотеки);
- рефинансирование ипотечного кредита (когда заемщик гасит текущую ипотеку в пользу новой, обеспеченной тем же имуществом, но у другого кредитора);
- иные займы (когда заемщики увеличивают размер своей текущей ипотеки у того же кредитора с целью улучшения жилья и т.д.).
Потребительские кредиты делятся на кредитные карты и «другое» кредитование (в основном это овердрафты и банковские займы наличными). Стерлинговое кредитование физических лиц предоставляется тремя основными типами организаций.
- Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.
- Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.
- Другие специализированные кредиторы. Это общества британских кредиторов, которые не входят в две вышеописанных категории: ипотечные кредиторы, розничные продавцы, органы власти, корпорации, страховые компании и пенсионные фонды. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.
Объем потребительских займов — опережающий показатель активности потребителей и розничных продаж, а также рынка жилья и банковского сектора. Его рост позволяет спрогнозировать расширение экономики и может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress