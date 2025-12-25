Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии, м/м (BoE Net Lending m/m) отражает изменение чистого объема непогашенных кредитов в отчетном месяце по отношению к предыдущему. В него включены как стерлинговые потребительские кредиты, выданные частным лицам, так и ипотечные кредиты (займы, обеспеченные жильем).

Чистый объем текущих непогашенных кредитов — это валовый поток кредитования в отчетном месяце за вычетом потока погашения кредитов.

Кредиты, обеспеченные жильем, делятся на три типа:

займы, выданные непосредственно на покупку жилья (это одобрения кредитов, полностью обеспеченных жилой недвижимостью посредством первичной ипотеки);

рефинансирование ипотечного кредита (когда заемщик гасит текущую ипотеку в пользу новой, обеспеченной тем же имуществом, но у другого кредитора);

иные займы (когда заемщики увеличивают размер своей текущей ипотеки у того же кредитора с целью улучшения жилья и т.д.).

Потребительские кредиты делятся на кредитные карты и «другое» кредитование (в основном это овердрафты и банковские займы наличными). Стерлинговое кредитование физических лиц предоставляется тремя основными типами организаций.

Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.

Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.

Другие специализированные кредиторы. Это общества британских кредиторов, которые не входят в две вышеописанных категории: ипотечные кредиторы, розничные продавцы, органы власти, корпорации, страховые компании и пенсионные фонды. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.

Объем потребительских займов — опережающий показатель активности потребителей и розничных продаж, а также рынка жилья и банковского сектора. Его рост позволяет спрогнозировать расширение экономики и может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.

