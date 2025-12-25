КалендарьРазделы

Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Банк Англии (Bank of England)
Сектор:
Потребитель
Низкая £​5.392 млрд £​5.585 млрд
£​6.621 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
£​5.699 млрд
£​5.392 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии, м/м (BoE Net Lending m/m) отражает изменение чистого объема непогашенных кредитов в отчетном месяце по отношению к предыдущему. В него включены как стерлинговые потребительские кредиты, выданные частным лицам, так и ипотечные кредиты (займы, обеспеченные жильем).

Чистый объем текущих непогашенных кредитов — это валовый поток кредитования в отчетном месяце за вычетом потока погашения кредитов.

Кредиты, обеспеченные жильем, делятся на три типа:

  • займы, выданные непосредственно на покупку жилья (это одобрения кредитов, полностью обеспеченных жилой недвижимостью посредством первичной ипотеки);
  • рефинансирование ипотечного кредита (когда заемщик гасит текущую ипотеку в пользу новой, обеспеченной тем же имуществом, но у другого кредитора);
  • иные займы (когда заемщики увеличивают размер своей текущей ипотеки у того же кредитора с целью улучшения жилья и т.д.).

Потребительские кредиты делятся на кредитные карты и «другое» кредитование (в основном это овердрафты и банковские займы наличными). Стерлинговое кредитование физических лиц предоставляется тремя основными типами организаций.

  • Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.
  • Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.
  • Другие специализированные кредиторы. Это общества британских кредиторов, которые не входят в две вышеописанных категории: ипотечные кредиторы, розничные продавцы, органы власти, корпорации, страховые компании и пенсионные фонды. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.

Объем потребительских займов — опережающий показатель активности потребителей и розничных продаж, а также рынка жилья и банковского сектора. Его рост позволяет спрогнозировать расширение экономики и может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
£​5.392 млрд
£​5.585 млрд
£​6.621 млрд
сент. 2025
£​6.980 млрд
£​5.971 млрд
£​6.026 млрд
авг. 2025
£​6.000 млрд
£​7.106 млрд
£​6.175 млрд
июль 2025
£​6.144 млрд
£​-0.618 млрд
£​6.861 млрд
июнь 2025
£​6.757 млрд
£​1.871 млрд
£​3.133 млрд
май 2025
£​2.913 млрд
£​3.273 млрд
£​1.167 млрд
апр. 2025
£​0.821 млрд
£​11.338 млрд
£​14.059 млрд
март 2025
£​13.838 млрд
£​3.931 млрд
£​4.611 млрд
февр. 2025
£​4.644 млрд
£​4.585 млрд
£​5.931 млрд
янв. 2025
£​5.947 млрд
£​4.036 млрд
£​4.405 млрд
дек. 2024
£​4.613 млрд
£​3.664 млрд
£​3.452 млрд
нояб. 2024
£​3.352 млрд
£​4.258 млрд
£​4.461 млрд
окт. 2024
£​4.532 млрд
£​3.904 млрд
£​3.793 млрд
сент. 2024
£​3.771 млрд
£​3.694 млрд
£​4.203 млрд
авг. 2024
£​4.156 млрд
£​3.994 млрд
£​4.027 млрд
июль 2024
£​4.001 млрд
£​3.512 млрд
£​3.494 млрд
июнь 2024
£​3.816 млрд
£​2.488 млрд
£​2.755 млрд
май 2024
£​2.725 млрд
£​4.711 млрд
£​3.019 млрд
апр. 2024
£​3.142 млрд
£​1.079 млрд
£​1.884 млрд
март 2024
£​1.837 млрд
£​3.075 млрд
февр. 2024
£​2.888 млрд
£​0.697 млрд
янв. 2024
£​0.791 млрд
£​1.150 млрд
£​0.367 млрд
дек. 2023
£​0.367 млрд
£​-1.838 млрд
£​2.063 млрд
нояб. 2023
£​1.966 млрд
£​1.479 млрд
£​1.329 млрд
окт. 2023
£​1.239 млрд
£​1.630 млрд
£​0.410 млрд
сент. 2023
£​0.451 млрд
£​1.802 млрд
£​2.797 млрд
авг. 2023
£​2.862 млрд
£​1.269 млрд
£​1.472 млрд
июль 2023
£​1.420 млрд
£​0.956 млрд
£​1.742 млрд
июнь 2023
£​1.797 млрд
£​1.002 млрд
£​1.006 млрд
май 2023
£​1.052 млрд
£​1.588 млрд
£​0.048 млрд
апр. 2023
£​0.202 млрд
£​2.709 млрд
£​1.605 млрд
март 2023
£​1.592 млрд
£​3.527 млрд
£​2.156 млрд
февр. 2023
£​2.151 млрд
£​4.482 млрд
£​3.689 млрд
янв. 2023
£​4.138 млрд
£​4.883 млрд
£​3.869 млрд
дек. 2022
£​3.731 млрд
£​5.755 млрд
£​5.748 млрд
нояб. 2022
£​5.865 млрд
£​6.227 млрд
£​4.324 млрд
окт. 2022
£​4.736 млрд
£​6.715 млрд
£​6.486 млрд
сент. 2022
£​6.806 млрд
£​6.858 млрд
£​7.314 млрд
авг. 2022
£​7.212 млрд
£​7.029 млрд
£​6.624 млрд
июль 2022
£​6.476 млрд
£​6.926 млрд
£​7.080 млрд
июнь 2022
£​7.054 млрд
£​7.070 млрд
£​8.938 млрд
май 2022
£​8.270 млрд
£​6.700 млрд
£​5.538 млрд
апр. 2022
£​5.520 млрд
£​6.669 млрд
£​7.730 млрд
март 2022
£​8.277 млрд
£​5.538 млрд
£​6.118 млрд
февр. 2022
£​6.548 млрд
£​4.773 млрд
£​6.068 млрд
янв. 2022
£​6.528 млрд
£​4.157 млрд
£​4.786 млрд
дек. 2021
£​4.402 млрд
£​5.508 млрд
£​4.775 млрд
нояб. 2021
£​4.926 млрд
£​5.426 млрд
£​1.977 млрд
окт. 2021
£​2.310 млрд
£​5.267 млрд
£​9.570 млрд
сент. 2021
£​9.755 млрд
£​7.317 млрд
£​4.966 млрд
