Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Дейва Рамсдена (BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech) традиционно вызывает интерес в среде финансовых аналитиков.

В структуре британского регулятора Дейв Рамсден занимается надзором за руководством банков и бирж. Свой пост он занимает с 2017 года. Также он входит в Комитеты по денежно-кредитной и финансовой политике. Как один из троих заместителей главы национального регулятора, Рамсден относится к ключевым спикерам Банка Англии.

Публичные выступления Рамсдена нередки: помимо обязательных на его посту выступлений, он принимает участие в международных экономических форумах, выступает на конгрессах и конференциях. Также он является приглашенным профессором в Лондонском Королевском Колледже.

Выступления Рамсдена редко напрямую влияют на состояние котировок фунта стерлингов. Однако они могут дать богатую пищу для размышлений на перспективу, поэтому аналитики и экономисты обычно прислушиваются к его словам.