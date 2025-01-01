Il Discorso del Vice Governatore dei Mercati e del Settore Bancario della Banca d'Inghilterra Ramsden ha tradizionalmente attirato l'interesse degli analisti finanziari.

È responsabile della supervisione delle direzioni Mercati e Banche. Dave Ramsden è entrato a far parte della Banca per diventare Vice Governatore per i Mercati e il Settore Bancario nel 2017. È inoltre membro del Comitato di Politica Monetaria, del Comitato di Politica Finanziaria e del Comitato di Regolamentazione Prudenziale. Come uno dei tre Vice Governatori, Ramsden è uno dei principali oratori della Banca d'Inghilterra.

Dave Ramsden parla spesso in pubblico: oltre ai discorsi regolari, partecipa a forum economici internazionali, parla a congressi e conferenze. Inoltre, è visiting Professor al Kings College di Londra.

Il discorso di Ramsden raramente influenza direttamente le quotazioni della sterlina. Tuttavia, possono fornire ricchi spunti di riflessione, quindi analisti ed economisti di solito monitorano il suo discorso.