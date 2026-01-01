영국은행 부총재와 은행 람스덴 연설은 전통적으로 금융 분석가들 사이에서 관심을 끕니다.

그는 시장 및 은행 책임자들을 감독할 책임이 있습니다. 데이브 람스덴은 은행에 입사하여 2017년 마켓 및 은행 부총재가 되었습니다. 그는 또한 금융통화위원회, 금융정책위원회, 푸르덴셜규제위원회의 멤버입니다. 세 부지사 중 한 명인 람스덴은 영국은행의 주요 연사 중 한 명입니다.

데이브 람스덴은 종종 대중 앞에서 연설합니다: 그는 정기적인 연설 외에도 국제 경제 포럼에 참가하고, 의회와 회의에서 연설합니다. 또한, 그는 킹스 칼리지 런던의 초빙 교수입니다.

람스덴의 연설은 거의 직접적으로 크게 시세에 영향을 미치지는 않습니다. 하지만, 그들은 풍부한 생각을 위한 단서를 제공할 수 있기 때문에, 분석가들과 경제학자들은 보통 그의 연설을 주시합니다.