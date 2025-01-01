イングランド銀行Markets and Banking副知事ラムスデンの演説は伝統的に金融アナリストに関心を集めています。

彼はMarkets and Bankingの部署の監督を担当しています。デイブ・ラムスデンは、2017年に銀行に入社し、Markets and Bankingの副総裁に就任しました。また、金融政策委員会、金融政策委員会、および健全性規制委員会のメンバーでもあります。3つの副総裁の1人として、ラムズデンはイングランド銀行の主要なスピーカーの1人です。

デイブ・ラムスデンは、定期的な演説に加えて、国際経済フォーラムに参加し、英国議会や会議で講演します。彼はまた、ロンドンのキングスカレッジの客員教授です。

ラムスデンの演説がGBP相場に直接影響することはめったにありませんが、それらは洞察を提供することができるので、アナリストやエコノミストは通常彼の演説を監視します。