Объем потребительского кредитования от Банка Англии, м/м (BoE Consumer Credit m/m) отражает изменение объема всех невыплаченных банковских кредитов в фунтах стерлингов, выданных частным заемщикам британскими банками, в расчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В расчет показателя не входят студенческие ссуды, полученные на обучение. Также из него исключены кредиты, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства, и неинкорпорированным предприятиям. Показатель отражает только кредиты, взятые домохозяйствами на финансирование текущих расходов на товары и услуги.

Подробная версия отчета включает раздельную информацию по типам кредитов: кредитные карты и «другое» кредитование (в основном это овердрафты и банковские займы наличными).

Стерлинговое кредитование физических лиц предоставляется тремя основными типами организаций:

Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.

Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.

Другие специализированные кредиторы. Это общества британских кредиторов, которые не входят в две вышеописанных категории: ипотечные кредиторы, розничные продавцы, органы власти, корпорации, страховые компании и пенсионные фонды. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.

Объем потребительского кредитования — опережающий показатель активности потребителей и розничных продаж. Его рост позволяет спрогнозировать увеличение потребительской активности и может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.

