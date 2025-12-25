КалендарьРазделы

Потребительское кредитование от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Банк Англии (Bank of England)
Сектор:
Потребитель
Низкая £​1.119 млрд £​1.286 млрд
£​1.398 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
£​1.261 млрд
£​1.119 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объем потребительского кредитования от Банка Англии, м/м (BoE Consumer Credit m/m) отражает изменение объема всех невыплаченных банковских кредитов в фунтах стерлингов, выданных частным заемщикам британскими банками, в расчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В расчет показателя не входят студенческие ссуды, полученные на обучение. Также из него исключены кредиты, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства, и неинкорпорированным предприятиям. Показатель отражает только кредиты, взятые домохозяйствами на финансирование текущих расходов на товары и услуги.

Подробная версия отчета включает раздельную информацию по типам кредитов: кредитные карты и «другое» кредитование (в основном это овердрафты и банковские займы наличными).

Стерлинговое кредитование физических лиц предоставляется тремя основными типами организаций:

  • Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.
  • Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.
  • Другие специализированные кредиторы. Это общества британских кредиторов, которые не входят в две вышеописанных категории: ипотечные кредиторы, розничные продавцы, органы власти, корпорации, страховые компании и пенсионные фонды. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.

Объем потребительского кредитования — опережающий показатель активности потребителей и розничных продаж. Его рост позволяет спрогнозировать увеличение потребительской активности и может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Потребительское кредитование от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
£​1.119 млрд
£​1.286 млрд
£​1.398 млрд
сент. 2025
£​1.491 млрд
£​1.255 млрд
£​1.749 млрд
авг. 2025
£​1.692 млрд
£​1.222 млрд
£​1.669 млрд
июль 2025
£​1.622 млрд
£​1.184 млрд
£​1.471 млрд
июнь 2025
£​1.417 млрд
£​1.154 млрд
£​0.920 млрд
май 2025
£​0.859 млрд
£​1.143 млрд
£​1.944 млрд
апр. 2025
£​1.580 млрд
£​1.029 млрд
£​1.102 млрд
март 2025
£​0.875 млрд
£​1.097 млрд
£​1.307 млрд
февр. 2025
£​1.358 млрд
£​1.524 млрд
£​1.701 млрд
янв. 2025
£​1.740 млрд
£​0.952 млрд
£​1.062 млрд
дек. 2024
£​1.045 млрд
£​0.912 млрд
£​0.905 млрд
нояб. 2024
£​0.878 млрд
£​1.050 млрд
£​0.995 млрд
окт. 2024
£​1.098 млрд
£​1.175 млрд
£​1.221 млрд
сент. 2024
£​1.231 млрд
£​1.256 млрд
£​1.352 млрд
авг. 2024
£​1.295 млрд
£​1.266 млрд
£​1.231 млрд
июль 2024
£​1.215 млрд
£​1.373 млрд
£​0.869 млрд
июнь 2024
£​1.162 млрд
£​1.199 млрд
£​1.494 млрд
май 2024
£​1.513 млрд
£​1.262 млрд
£​0.790 млрд
апр. 2024
£​0.730 млрд
£​1.433 млрд
£​1.422 млрд
март 2024
£​1.577 млрд
£​1.429 млрд
февр. 2024
£​1.378 млрд
£​1.770 млрд
янв. 2024
£​1.877 млрд
£​1.267 млрд
£​1.197 млрд
дек. 2023
£​1.197 млрд
£​1.400 млрд
£​2.058 млрд
нояб. 2023
£​2.005 млрд
£​1.348 млрд
£​1.411 млрд
окт. 2023
£​1.289 млрд
£​1.527 млрд
£​1.370 млрд
сент. 2023
£​1.391 млрд
£​1.432 млрд
£​1.681 млрд
авг. 2023
£​1.644 млрд
£​1.433 млрд
£​1.271 млрд
июль 2023
£​1.191 млрд
£​1.417 млрд
£​1.637 млрд
июнь 2023
£​1.661 млрд
£​1.371 млрд
£​1.090 млрд
май 2023
£​1.144 млрд
£​1.595 млрд
£​1.513 млрд
апр. 2023
£​1.586 млрд
£​1.507 млрд
£​1.615 млрд
март 2023
£​1.574 млрд
£​1.516 млрд
£​1.485 млрд
февр. 2023
£​1.413 млрд
£​1.057 млрд
£​1.686 млрд
янв. 2023
£​1.597 млрд
£​1.001 млрд
£​0.786 млрд
дек. 2022
£​0.493 млрд
£​1.149 млрд
£​1.488 млрд
нояб. 2022
£​1.507 млрд
£​0.759 млрд
£​0.748 млрд
окт. 2022
£​0.769 млрд
£​0.913 млрд
£​0.608 млрд
сент. 2022
£​0.745 млрд
£​1.256 млрд
£​1.215 млрд
авг. 2022
£​1.077 млрд
£​1.615 млрд
£​1.482 млрд
июль 2022
£​1.425 млрд
£​1.331 млрд
£​1.772 млрд
июнь 2022
£​1.781 млрд
£​1.124 млрд
£​0.903 млрд
май 2022
£​0.844 млрд
£​1.362 млрд
£​1.377 млрд
апр. 2022
£​1.399 млрд
£​1.600 млрд
£​1.288 млрд
март 2022
£​1.303 млрд
£​1.263 млрд
£​1.563 млрд
февр. 2022
£​1.876 млрд
£​0.721 млрд
£​0.143 млрд
янв. 2022
£​0.608 млрд
£​1.035 млрд
£​0.817 млрд
дек. 2021
£​0.831 млрд
£​0.976 млрд
£​0.999 млрд
нояб. 2021
£​1.233 млрд
£​0.470 млрд
£​0.828 млрд
окт. 2021
£​0.706 млрд
£​0.291 млрд
£​0.289 млрд
сент. 2021
£​0.231 млрд
£​-0.711 млрд
£​0.526 млрд
