Потребительское кредитование от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)
|Низкая
|£1.119 млрд
|£1.286 млрд
|
£1.398 млрд
Объем потребительского кредитования от Банка Англии, м/м (BoE Consumer Credit m/m) отражает изменение объема всех невыплаченных банковских кредитов в фунтах стерлингов, выданных частным заемщикам британскими банками, в расчетном месяце по сравнению с предыдущим.
В расчет показателя не входят студенческие ссуды, полученные на обучение. Также из него исключены кредиты, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства, и неинкорпорированным предприятиям. Показатель отражает только кредиты, взятые домохозяйствами на финансирование текущих расходов на товары и услуги.
Подробная версия отчета включает раздельную информацию по типам кредитов: кредитные карты и «другое» кредитование (в основном это овердрафты и банковские займы наличными).
Стерлинговое кредитование физических лиц предоставляется тремя основными типами организаций:
- Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.
- Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.
- Другие специализированные кредиторы. Это общества британских кредиторов, которые не входят в две вышеописанных категории: ипотечные кредиторы, розничные продавцы, органы власти, корпорации, страховые компании и пенсионные фонды. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.
Объем потребительского кредитования — опережающий показатель активности потребителей и розничных продаж. Его рост позволяет спрогнозировать увеличение потребительской активности и может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Потребительское кредитование от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
