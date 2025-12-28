CalendárioSeções

Índice de Preços ao Consumidor da Suíça (Anual) (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Escritório Federal de Estatísticas (Federal Statistical Office)
Setor:
Preços
O Índice de Preços ao Consumidor na Suíça - Anual - (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y) mostra a mudança nos preços de uma cesta fixa de bens e serviços no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano o anterior. A mudança nos preços é levada em conta do ponto de vista dos consumidores. O índice mostra o quanto os consumidores precisam aumentar ou diminuir seus gastos para manter o mesmo volume de consumo.

O CPI reflete uma mudança relativa na inflação ao consumidor em relação ao ano base. Atualmente, o ano de referência é 2015, com um valor de 100. Assim, se o valor atual do índice é de 110 pontos, significa que desde 2015 os preços subiram 10%. A composição da cesta é regularmente revisada, quer dizer, são excluídos os itens que perdem a popularidade e são adicionados os produtos e serviços que são relevantes no momento atual.

O cálculo do índice inclui o custo de todos os principais segmentos do consumo privado: alimentação, vestuário, pagamentos, manutenção da habitação, cuidados de saúde, comunicações, etc. O cálculo do índice inclui fatores de correção para mudança de salários médios ou pensões, para crescimento econômico em termos reais.

Os dados para o cálculo do índice — cerca de 70 000 preços de referência — são coletados por meio de uma pesquisa mensal seletiva de pontos de venda. A pesquisa envolveu cerca de 27 00 varejistas em todo o país - de pequenas lojas a grandes centros comerciais.

O índice de preços ao consumidor é o principal indicador da inflação ao consumidor. Por sua vez, o regulador principalmente se concentra na inflação ao determinar a taxa de juros. Portanto, o crescimento do CPI, normalmente, leva a um aumento nas cotações do franco suíço.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Consumidor da Suíça (Anual) (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
-0.1%
0.1%
out. 2025
0.1%
0.3%
0.2%
set. 2025
0.2%
0.2%
ago. 2025
0.2%
0.2%
jul. 2025
0.2%
0.2%
0.1%
jun. 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
mai. 2025
-0.1%
-0.1%
0.0%
abr. 2025
0.0%
0.1%
0.3%
mar. 2025
0.3%
0.1%
0.3%
fev. 2025
0.3%
0.5%
0.4%
jan. 2025
0.4%
0.7%
0.6%
dez. 2024
0.6%
0.8%
0.7%
nov. 2024
0.7%
1.2%
0.6%
out. 2024
0.6%
0.9%
0.8%
set. 2024
0.8%
1.2%
1.1%
ago. 2024
1.1%
1.3%
1.3%
jul. 2024
1.3%
1.4%
1.3%
jun. 2024
1.3%
1.7%
1.4%
mai. 2024
1.4%
1.5%
1.4%
abr. 2024
1.4%
0.8%
1.0%
mar. 2024
1.0%
1.0%
1.2%
fev. 2024
1.2%
1.1%
1.3%
jan. 2024
1.3%
1.8%
1.7%
dez. 2023
1.7%
1.1%
1.4%
nov. 2023
1.4%
1.8%
1.7%
out. 2023
1.7%
1.8%
1.7%
set. 2023
1.7%
1.5%
1.6%
ago. 2023
1.6%
1.6%
1.6%
jul. 2023
1.6%
1.5%
1.7%
jun. 2023
1.7%
1.7%
2.2%
mai. 2023
2.2%
2.1%
2.6%
abr. 2023
2.6%
2.8%
2.9%
mar. 2023
2.9%
3.6%
3.4%
fev. 2023
3.4%
2.9%
3.3%
jan. 2023
3.3%
2.5%
2.8%
dez. 2022
2.8%
3.4%
3.0%
nov. 2022
3.0%
2.6%
3.0%
out. 2022
3.0%
2.9%
3.3%
set. 2022
3.3%
3.5%
3.5%
ago. 2022
3.5%
3.8%
3.4%
jul. 2022
3.4%
3.7%
3.4%
jun. 2022
3.4%
3.0%
2.9%
mai. 2022
2.9%
2.8%
2.5%
abr. 2022
2.5%
2.5%
2.4%
mar. 2022
2.4%
2.5%
2.2%
fev. 2022
2.2%
1.8%
1.6%
jan. 2022
1.6%
1.3%
1.5%
dez. 2021
1.5%
1.5%
nov. 2021
1.5%
1.5%
1.2%
out. 2021
1.2%
0.7%
0.9%
