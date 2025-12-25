Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка (SARB M3 Money Supply) г/г отражает процентное изменение во всей денежной массе, находящейся в обращении в экономике ЮАР, в текущем месяце, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Считается одним из важнейших показателей экономики.

В денежный агрегат M3 входят находящиеся в обращении банкноты и монеты, средства на текущих счетах (подлежащие выплате), срочные и сберегательные депозиты, доли в фондах денежного рынка, соглашения РЕПО и долговые ценные бумаги. Среди всех денежных агрегатов M3 является наиболее важным, поскольку он является наиболее стабильным. Если, к примеру, изменяется только процентная ставка сбережений, массы M1 и M2 перераспределяются, но M3 остается постоянной.

Считается, что существует положительная связь между ростом денежной массы М3 и повышением инфляции, экономическим ростом и ростом доходов. Недостаточная же денежная масса M3 оказывает негативное влияние на эти три экономические переменные. В связи с этим рост денежного агрегата M3 может иметь благоприятной влияние на котировки южноафриканской валюты, поскольку он предполагает также рост доходов и инфляции.

