Экономический календарь
Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)
Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка (SARB M3 Money Supply) г/г отражает процентное изменение во всей денежной массе, находящейся в обращении в экономике ЮАР, в текущем месяце, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Считается одним из важнейших показателей экономики.
В денежный агрегат M3 входят находящиеся в обращении банкноты и монеты, средства на текущих счетах (подлежащие выплате), срочные и сберегательные депозиты, доли в фондах денежного рынка, соглашения РЕПО и долговые ценные бумаги. Среди всех денежных агрегатов M3 является наиболее важным, поскольку он является наиболее стабильным. Если, к примеру, изменяется только процентная ставка сбережений, массы M1 и M2 перераспределяются, но M3 остается постоянной.
Считается, что существует положительная связь между ростом денежной массы М3 и повышением инфляции, экономическим ростом и ростом доходов. Недостаточная же денежная масса M3 оказывает негативное влияние на эти три экономические переменные. В связи с этим рост денежного агрегата M3 может иметь благоприятной влияние на котировки южноафриканской валюты, поскольку он предполагает также рост доходов и инфляции.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
