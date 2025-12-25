КалендарьРазделы

Чистые международные резервы ЮАР (South Africa Net International Reserves)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Южно-Африканский резервный банк (South African Reserve Bank (SARB))
Сектор:
Деньги
Низкая $​70.024 млрд $​70.112 млрд
$​69.364 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​70.286 млрд
$​70.024 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Валовые международные резервы Южно-Африканской Республики отражают суммарную стоимость валовых валютных запасов, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и других активов в долларовом эквивваленте. Чистые международные резервы (Net International Reserves) — это разница между валовыми международными резервами и обязательствами ЮАР по кредитам в МВФ.

Валовые международные включают в себя средства в иностранной валюте, находящиеся под контролем Южно-Африканского резервного банка для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы, обеспеченные золотом и конвертируемой валютой.

Международным резервом ЮАР управляет Южно-Африканский резервный банк. Цель банка - поддерживать оптимальный уровень резервов.

Влияние этого индикатора на котировки южноафриканского рэнда неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки южноафриканского рэнда или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистые международные резервы ЮАР (South Africa Net International Reserves)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​70.024 млрд
$​70.112 млрд
$​69.364 млрд
окт. 2025
$​69.364 млрд
$​68.100 млрд
$​67.865 млрд
сент. 2025
$​67.865 млрд
$​66.512 млрд
$​65.899 млрд
авг. 2025
$​65.899 млрд
$​64.570 млрд
$​65.143 млрд
июль 2025
$​65.143 млрд
$​66.564 млрд
$​65.216 млрд
июнь 2025
$​65.216 млрд
$​64.537 млрд
$​64.804 млрд
май 2025
$​64.804 млрд
$​65.065 млрд
$​64.318 млрд
апр. 2025
$​64.318 млрд
$​64.046 млрд
$​63.167 млрд
март 2025
$​63.167 млрд
$​61.545 млрд
$​61.733 млрд
февр. 2025
$​61.733 млрд
$​62.033 млрд
$​61.328 млрд
янв. 2025
$​61.328 млрд
$​59.997 млрд
$​60.371 млрд
дек. 2024
$​60.371 млрд
$​60.122 млрд
$​60.619 млрд
нояб. 2024
$​60.619 млрд
$​61.354 млрд
$​61.197 млрд
окт. 2024
$​61.197 млрд
$​61.827 млрд
$​61.029 млрд
сент. 2024
$​61.029 млрд
$​60.636 млрд
$​60.141 млрд
авг. 2024
$​60.141 млрд
$​58.654 млрд
$​59.165 млрд
июль 2024
$​59.165 млрд
$​58.204 млрд
$​58.437 млрд
июнь 2024
$​58.437 млрд
$​57.392 млрд
$​58.287 млрд
май 2024
$​58.287 млрд
$​57.128 млрд
$​57.851 млрд
апр. 2024
$​57.851 млрд
$​56.893 млрд
$​57.513 млрд
март 2024
$​57.513 млрд
$​56.678 млрд
$​56.652 млрд
февр. 2024
$​56.652 млрд
$​56.493 млрд
$​56.662 млрд
янв. 2024
$​56.662 млрд
$​56.287 млрд
$​56.900 млрд
дек. 2023
$​56.900 млрд
$​56.124 млрд
$​56.319 млрд
нояб. 2023
$​56.319 млрд
$​55.439 млрд
$​55.510 млрд
окт. 2023
$​55.510 млрд
$​55.397 млрд
$​54.980 млрд
сент. 2023
$​54.980 млрд
$​55.733 млрд
$​55.444 млрд
авг. 2023
$​55.444 млрд
$​55.485 млрд
$​55.626 млрд
июль 2023
$​55.626 млрд
$​55.182 млрд
$​54.936 млрд
июнь 2023
$​54.936 млрд
$​55.404 млрд
$​55.045 млрд
май 2023
$​55.045 млрд
$​55.506 млрд
$​55.370 млрд
апр. 2023
$​55.370 млрд
$​54.861 млрд
$​55.229 млрд
март 2023
$​55.229 млрд
$​54.646 млрд
$​54.084 млрд
февр. 2023
$​54.084 млрд
$​54.537 млрд
$​54.844 млрд
янв. 2023
$​54.844 млрд
$​53.789 млрд
$​53.827 млрд
дек. 2022
$​53.827 млрд
$​52.963 млрд
$​53.391 млрд
нояб. 2022
$​53.391 млрд
$​52.363 млрд
$​52.193 млрд
окт. 2022
$​52.193 млрд
$​52.841 млрд
$​52.240 млрд
сент. 2022
$​52.240 млрд
$​53.613 млрд
$​53.141 млрд
авг. 2022
$​53.141 млрд
$​53.966 млрд
$​53.737 млрд
июль 2022
$​53.737 млрд
$​54.318 млрд
$​53.813 млрд
июнь 2022
$​53.813 млрд
$​54.744 млрд
$​54.431 млрд
май 2022
$​54.431 млрд
$​55.232 млрд
$​54.626 млрд
апр. 2022
$​54.626 млрд
$​55.712 млрд
$​55.388 млрд
март 2022
$​55.388 млрд
$​55.528 млрд
$​55.536 млрд
февр. 2022
$​55.536 млрд
$​55.404 млрд
$​55.005 млрд
янв. 2022
$​55.005 млрд
$​55.495 млрд
$​55.309 млрд
дек. 2021
$​55.309 млрд
$​55.556 млрд
$​55.160 млрд
нояб. 2021
$​55.160 млрд
$​55.495 млрд
$​55.431 млрд
окт. 2021
$​55.431 млрд
$​53.079 млрд
$​55.012 млрд
123
