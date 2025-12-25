Экономический календарь
Чистые международные резервы ЮАР (South Africa Net International Reserves)
|Низкая
|$70.024 млрд
|$70.112 млрд
|
$69.364 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$70.286 млрд
|
$70.024 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовые международные резервы Южно-Африканской Республики отражают суммарную стоимость валовых валютных запасов, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и других активов в долларовом эквивваленте. Чистые международные резервы (Net International Reserves) — это разница между валовыми международными резервами и обязательствами ЮАР по кредитам в МВФ.
Валовые международные включают в себя средства в иностранной валюте, находящиеся под контролем Южно-Африканского резервного банка для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы, обеспеченные золотом и конвертируемой валютой.
Международным резервом ЮАР управляет Южно-Африканский резервный банк. Цель банка - поддерживать оптимальный уровень резервов.
Влияние этого индикатора на котировки южноафриканского рэнда неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки южноафриканского рэнда или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистые международные резервы ЮАР (South Africa Net International Reserves)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
