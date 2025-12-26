制造业生产月率m/m反映了包括采矿、生产、电力和天然气供应在内的所有制造业行业的南非企业的产量变化。该指标显示自上个月以来该值的变化情况。

若要计算该指标，南非统计局每月对约3000家制造业企业进行调查。调查的统计单位是定义为法定单位或单位组合的企业，其中包括并直接控制执行生产活动所需的所有职能。抽样企业根据注册为增值税和所得税纳税人的企业列表进行选择。

在调查期间，受访者提供有关其销售和库存的数据，并根据这些数据计算企业的产出。生产指数是指报告期间的生产产量与基准期的生产产量之比，等于100（基准期当前设定为2015年）。

制造业生产指数是该国短期经济统计的最重要指标之一。分析人士使用这个指数来评估经济发展的早期变化，以及预测南非的GDP（国民生产总值）。

指数上升可能表明经济正在扩张，并被视为对南非兰特报价有利。

