Экономический календарь
Производство в обрабатывающей промышленности ЮАР м/м (South Africa Manufacturing Production m/m)
|Низкая
|1.0%
|0.0%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.9%
|
1.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Производство в обрабатывающей промышленности м/м (Manufacturing Production m/m) — индикатор изменений объема продукции, выпущенной промышленными предприятиями ЮАР всех промышленных секторов, включая добычу полезных ископаемых, производство и коммунальные услуги. Индикатор отражает изменение месячного значения по сравнению с предыдущим месяцем.
Для подсчета объемов производства Статистическая служба ЮАР проводит ежемесячный опрос среди более 3000 промышленных предприятий страны. Статистическая единица таких опросов — предприятие, определяемое как юридическая единица или комбинация юридических единиц, выполняющая и непосредственно контролирующая функции по осуществлению производственной деятельности. В выборку включаются предприятия на основе списка компаний, зарегистрированных как плательщики НДС и налога на прибыль.
В отчете предприятия указывают объемы продаж и складских запасов, на основе чего и рассчитывается объем производства. Индекс производства рассчитывается как соотношение объема производства за отчетный период и объема производства за базовый период, уровень в который принято считать равным 100 (на данный момент базовым установлен 2015 год).
Индекс промышленного производства — один из важнейших показателей краткосрочной экономической статистики страны. Аналитики используют его для оценки изменения экономического развития на ранних стадиях, а также для прогноза ВВП.
Рост производства свидетельствует о росте экономики и поэтому считается благоприятным для котировок южноафриканского рэнда.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производство в обрабатывающей промышленности ЮАР м/м (South Africa Manufacturing Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
