Валовые международные резервы ЮАР (South Africa Gross International Reserves)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Южно-Африканский резервный банк (South African Reserve Bank (SARB))
Сектор:
Деньги
Низкая $​72.068 млрд $​71.689 млрд
$​71.550 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​72.419 млрд
$​72.068 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Валовые международные резервы (Gross International Reserves) ЮАР — суммарная стоимость валютных запасов, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и другие активов в долларовом эквиваленте.

Валовые международные резервы включают в себя средства в иностранной валюте, находящиеся под контролем Южно-Африканского резервного банка для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы.

Международным резервом ЮАР управляет Южно-Африканский резервный банк. Цель банка - поддерживать оптимальный уровень резервов.

Влияние этого индикатора на котировки южноафриканского рэнда неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки южноафриканского рэнда или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовые международные резервы ЮАР (South Africa Gross International Reserves)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​72.068 млрд
$​71.689 млрд
$​71.550 млрд
окт. 2025
$​71.550 млрд
$​70.061 млрд
$​69.739 млрд
сент. 2025
$​69.739 млрд
$​70.283 млрд
$​70.416 млрд
авг. 2025
$​70.416 млрд
$​69.433 млрд
$​69.161 млрд
июль 2025
$​69.161 млрд
$​68.648 млрд
$​68.415 млрд
июнь 2025
$​68.415 млрд
$​67.955 млрд
$​68.116 млрд
май 2025
$​68.116 млрд
$​67.241 млрд
$​67.585 млрд
апр. 2025
$​67.585 млрд
$​66.751 млрд
$​67.450 млрд
март 2025
$​67.450 млрд
$​66.279 млрд
$​66.264 млрд
февр. 2025
$​66.264 млрд
$​66.013 млрд
$​65.876 млрд
янв. 2025
$​65.876 млрд
$​64.989 млрд
$​65.459 млрд
дек. 2024
$​65.459 млрд
$​64.515 млрд
$​65.859 млрд
нояб. 2024
$​65.859 млрд
$​63.588 млрд
$​63.028 млрд
окт. 2024
$​63.028 млрд
$​63.269 млрд
$​63.633 млрд
сент. 2024
$​63.633 млрд
$​62.854 млрд
$​63.205 млрд
авг. 2024
$​63.205 млрд
$​62.656 млрд
$​62.269 млрд
июль 2024
$​62.269 млрд
$​62.660 млрд
$​62.100 млрд
июнь 2024
$​62.100 млрд
$​62.748 млрд
$​62.087 млрд
май 2024
$​62.087 млрд
$​61.341 млрд
$​61.795 млрд
апр. 2024
$​61.795 млрд
$​62.483 млрд
$​62.323 млрд
март 2024
$​62.323 млрд
$​62.310 млрд
$​61.653 млрд
февр. 2024
$​61.653 млрд
$​62.260 млрд
$​61.188 млрд
янв. 2024
$​61.188 млрд
$​62.946 млрд
$​62.518 млрд
дек. 2023
$​62.518 млрд
$​61.542 млрд
$​61.721 млрд
нояб. 2023
$​61.721 млрд
$​61.234 млрд
$​60.962 млрд
окт. 2023
$​60.962 млрд
$​61.759 млрд
$​61.131 млрд
сент. 2023
$​61.131 млрд
$​62.320 млрд
$​61.998 млрд
авг. 2023
$​61.998 млрд
$​62.103 млрд
$​62.212 млрд
июль 2023
$​62.210 млрд
$​61.634 млрд
$​61.550 млрд
июнь 2023
$​61.550 млрд
$​61.716 млрд
$​61.296 млрд
май 2023
$​61.296 млрд
$​62.006 млрд
$​61.720 млрд
апр. 2023
$​61.720 млрд
$​61.177 млрд
$​61.851 млрд
март 2023
$​61.851 млрд
$​60.846 млрд
$​61.020 млрд
февр. 2023
$​61.020 млрд
$​60.589 млрд
$​61.864 млрд
янв. 2023
$​61.864 млрд
$​60.427 млрд
$​60.570 млрд
дек. 2022
$​60.570 млрд
$​59.478 млрд
$​59.877 млрд
нояб. 2022
$​59.877 млрд
$​58.961 млрд
$​58.700 млрд
окт. 2022
$​58.700 млрд
$​59.497 млрд
$​58.891 млрд
сент. 2022
$​58.891 млрд
$​59.828 млрд
$​59.756 млрд
авг. 2022
$​59.756 млрд
$​59.408 млрд
$​59.510 млрд
июль 2022
$​59.510 млрд
$​59.271 млрд
$​58.923 млрд
июнь 2022
$​58.923 млрд
$​59.962 млрд
$​59.258 млрд
май 2022
$​59.258 млрд
$​59.440 млрд
$​60.280 млрд
апр. 2022
$​60.280 млрд
$​58.097 млрд
$​58.163 млрд
март 2022
$​58.163 млрд
$​57.606 млрд
$​57.693 млрд
февр. 2022
$​57.693 млрд
$​57.545 млрд
$​57.199 млрд
янв. 2022
$​57.199 млрд
$​57.766 млрд
$​57.589 млрд
дек. 2021
$​57.589 млрд
$​57.735 млрд
$​57.618 млрд
нояб. 2021
$​57.618 млрд
$​57.454 млрд
$​57.520 млрд
окт. 2021
$​57.520 млрд
$​57.891 млрд
$​57.058 млрд
