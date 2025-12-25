Валовые международные резервы (Gross International Reserves) ЮАР — суммарная стоимость валютных запасов, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и другие активов в долларовом эквиваленте.

Валовые международные резервы включают в себя средства в иностранной валюте, находящиеся под контролем Южно-Африканского резервного банка для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы.

Международным резервом ЮАР управляет Южно-Африканский резервный банк. Цель банка - поддерживать оптимальный уровень резервов.

Влияние этого индикатора на котировки южноафриканского рэнда неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки южноафриканского рэнда или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.

