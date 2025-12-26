新西兰国内生产总值(GDP)年变化 (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
GDP
|中级别
|-0.5%
|-0.4%
|
-1.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
GDP年度变化反映了与之前同期相比，新西兰报告的4个季度国内生产总值的百分比变化。GDP增长可以对新西兰元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰国内生产总值(GDP)年变化 (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-0.5%
-0.4%
-1.1%
2 Q 2025
-1.1%
-0.8%
-1.1%
1 Q 2025
-1.1%
-0.2%
-0.5%
4 Q 2024
-0.5%
0.0%
0.1%
3 Q 2024
0.1%
1.6%
-0.2%
2 Q 2024
-0.2%
1.6%
0.2%
1 Q 2024
0.2%
1.6%
0.6%
4 Q 2023
0.6%
2.2%
1.3%
3 Q 2023
1.3%
3.0%
3.2%
2 Q 2023
3.2%
2.6%
2.9%
1 Q 2023
2.9%
2.5%
2.4%
4 Q 2022
2.4%
1.8%
2.7%
3 Q 2022
2.7%
3.0%
1.0%
2 Q 2022
1.0%
5.6%
5.1%
1 Q 2022
5.1%
5.6%
5.6%
4 Q 2021
5.6%
8.0%
4.9%
3 Q 2021
4.9%
1.9%
5.1%
2 Q 2021
5.1%
-2.5%
-2.3%
1 Q 2021
-2.3%
-2.5%
-2.9%
4 Q 2020
-2.9%
-2.5%
-2.2%
3 Q 2020
-2.2%
-2.3%
-2.0%
2 Q 2020
-2.0%
1.8%
1.5%
1 Q 2020
1.5%
1.4%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.7%
2.7%
3 Q 2019
2.7%
2.8%
2.4%
2 Q 2019
2.4%
2.1%
2.7%
1 Q 2019
2.7%
2.9%
4 Q 2018
2.8%
3.1%
3 Q 2018
3.0%
3.1%
2 Q 2018
2.7%
2.7%
1 Q 2018
2.7%
2.8%
4 Q 2017
2.9%
3.0%
3 Q 2017
3.0%
3.3%
2 Q 2017
2.7%
2.9%
1 Q 2017
3.0%
3.1%
4 Q 2016
3.1%
2.9%
3 Q 2016
3.0%
2.7%
2 Q 2016
2.8%
2.5%
1 Q 2016
2.4%
2.5%
4 Q 2015
2.5%
3.0%
3 Q 2015
2.9%
3.3%
2 Q 2015
3.0%
3.2%
1 Q 2015
3.2%
3.3%
4 Q 2014
3.3%
2.9%
3 Q 2014
2.9%
2.4%
2 Q 2014
3.5%
