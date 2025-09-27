CalendarioSezioni

Variazione Annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) della Nuova Zelanda (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
PIL
Medio -1.1% -0.8%
-1.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
La Variazione Annua del PIL riflette una variazione percentuale del prodotto interno lordo della Nuova Zelanda nei 4 trimestri riportati rispetto al periodo precedente simile. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni del dollaro neozelandese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Variazione Annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) della Nuova Zelanda (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
-1.1%
-0.8%
-1.1%
1 Q 2025
-1.1%
-0.2%
-0.5%
4 Q 2024
-0.5%
0.0%
0.1%
3 Q 2024
0.1%
1.6%
-0.2%
2 Q 2024
-0.2%
1.6%
0.2%
1 Q 2024
0.2%
1.6%
0.6%
4 Q 2023
0.6%
2.2%
1.3%
3 Q 2023
1.3%
3.0%
3.2%
2 Q 2023
3.2%
2.6%
2.9%
1 Q 2023
2.9%
2.5%
2.4%
4 Q 2022
2.4%
1.8%
2.7%
3 Q 2022
2.7%
3.0%
1.0%
2 Q 2022
1.0%
5.6%
5.1%
1 Q 2022
5.1%
5.6%
5.6%
4 Q 2021
5.6%
8.0%
4.9%
3 Q 2021
4.9%
1.9%
5.1%
2 Q 2021
5.1%
-2.5%
-2.3%
1 Q 2021
-2.3%
-2.5%
-2.9%
4 Q 2020
-2.9%
-2.5%
-2.2%
3 Q 2020
-2.2%
-2.3%
-2.0%
2 Q 2020
-2.0%
1.8%
1.5%
1 Q 2020
1.5%
1.4%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.7%
2.7%
3 Q 2019
2.7%
2.8%
2.4%
2 Q 2019
2.4%
2.1%
2.7%
1 Q 2019
2.7%
2.9%
4 Q 2018
2.8%
3.1%
3 Q 2018
3.0%
3.1%
2 Q 2018
2.7%
2.7%
1 Q 2018
2.7%
2.8%
4 Q 2017
2.9%
3.0%
3 Q 2017
3.0%
3.3%
2 Q 2017
2.7%
2.9%
1 Q 2017
3.0%
3.1%
4 Q 2016
3.1%
2.9%
3 Q 2016
3.0%
2.7%
2 Q 2016
2.8%
2.5%
1 Q 2016
2.4%
2.5%
4 Q 2015
2.5%
3.0%
3 Q 2015
2.9%
3.3%
2 Q 2015
3.0%
3.2%
1 Q 2015
3.2%
3.3%
4 Q 2014
3.3%
2.9%
3 Q 2014
2.9%
2.4%
2 Q 2014
3.5%
