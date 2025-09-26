Markit Composite PMI est un rapport de synthèse mensuel concernant l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. Le calcul de l’indicateur est axé sur une enquête auprès de représentants d’un certain nombre d’entreprises. Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille de l’entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indicateur. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le pays. Les indications supérieures à 50 peuvent avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice composite des directeurs d’achat (PMI) Markit France (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.