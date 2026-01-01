국가통화위원회(CMN)는 브라질 국가금융시스템(National Financial System)의 최고기구이며, 국가통화 통합을 위한 통화신용정책 개발을 담당하고 있습니다. 그것은 또한 브라질의 경제적, 사회적 발전에 책임이 있습니다.

국가통화위원회는 국가재정시스템을 규제하는 월례회의를 개최합니다. 이는 모든 금융기관이 CMN이 발표한 규정을 따라야 한다는 뜻입니다. CMN을 통해 브라질 인플레이션 목표를 정의하고, 통화 및 신용 정책을 통합하며, 브라질 통화의 안정성을 유지하는 것을 목표로 합니다.

브라질 중앙은행은 CMN이 발행하는 대부분의 규정을 집행하는 기관으로, 금융기관이 확립된 규정을 준수하도록 은행 활동의 감독 및 규제가 주요 기능입니다.

국가통화위원회는 금융시장에서 활동하는 대리점들이 따라야 할 모든 규정을 결정합니다. 계층적으로 CMN은 중앙은행, 증권위원회 및 기타 금융 기관보다 위에 있습니다.

국가통화위원회의 모든 결정이 브라질 경제 전반에 영향을 미치기 때문에 투자자들은 브라질 현실과 관련된 협상에 직접 영향을 미칠 수 있는 CMN 회의의 최종 결과를 알아야